Доходная часть бюджета Петербурга превысила 600 млн рублей в 2019 году. ФАН-ТВ

Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников доложил, что исполнение бюджета в 2019 году по расходам составило 97,4%, в денежном эквиваленте это 649 млн рублей, сумма превысила затраты 2018 года на 80 млн рублей.

Доходная же часть бюджета Петербурга составила 639 154 млн рублей, что составило 101,5%. Алексей Корабельников подчеркнул, большая часть поступлений — это налоги петербуржцев.

Городу удалось самостоятельно заработать 95,4% от общего объема и лишь 4,6% было привлечено из федерального бюджета. Деньги из городской казны были потрачены на реализацию региональных проектов в размере 53 370 млн рублей. Еще 638 млн рублей потратили на госпрограммы среди них развитие образования, транспортной системы здравоохранения и социальной поддержки граждан.

«639,2 млн рублей, таким образом план по доходам перевыполнен на 1,5% в деньгах это 9,5 млрд рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 649,7 млрд или на 97,4%. Дефицит бюджета составил 10,5 млрд рублей», — отметил Алексей Корабельников, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что по результатам ушедшего года, расходы все же превысили доходы, и бюджет Петербурга оказался дефицитным на 10,5 млрд рублей. Но весь дефицит удалось перекрыть профицитом 2018 года. Поэтому объем долга, который был взят в 2017 году на государственные облигации, остался прежним — 30,1 млрд рублей. По словам Алексея Корабельникова время на погашение еще есть, срок его выплаты 2023-2024 годы. Остаток бюджетных средств на январь 2020 года составил 1,7 млрд рублей.

Александр Беглов отметил, что самая главная задача государственных служащих — это сделать бюджет для петербуржцев максимально понятным и прозрачным, а также дать возможность влиять на его формирование.

«Не зависимо от уровня образования и умения пользоваться компьютером любой житель нашего города должен разобраться в основных параметрах бюджета и оценить. Если вы не будете создавать такие возможности для простого горожанина, то значит другие создадут для них возможности в комментариях совершенно по-своему, как они воспринимают этот бюджет. Деньги принадлежат не нам, а горожанам, если горожане не понимают бюджет, значит это наша проблема», — считает Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко также отчитался о проделанной работе за 2019 год.

Расход адресной инвестиционной программы составил 72,5 млрд рублей, запланированное было исполнено на 82,3% из-за недобросовестных застройщиков, с которыми приходилось останавливать сотрудничество, и в кротчайшие сроки искать новых подрядчиков.

«По итогам 2019 года город получил 190 новых городских объектов. В части социальной инфраструктуры это садики, школы, поликлиники, это 74 объекта. Это точно такая же цифра по совокупному вводу объектов за три предыдущих года, суммарно с 2016–2018 года», — говорит Валерий Москаленко, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Чиновник добавил, что до 2024 года 137 социальных объектов должны будут возвести в эксплуатацию застройщики, город в последствии их выкупит. Первостепенная задача — справиться с накопленным дефицитом, а это 317 городских объектов. К 2024 году они должны быть построены.