Ростовского депутата и его жену могли убить при ограблении

Ростов-на-Дону, 28 января. Основной версией убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены является ограбление, сообщил Федеральному агентству новостей источник в следственных органах.

«Пока основной версией является ограбление. На месте преступления продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — добавил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, тела Алабушева и его супруги были обнаружены их квартире в городе Зернограде обнаружил водитель депутата. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл и тогда он открыл дверь своим ключом. По предварительным данным, причиной смерти политика и его жены стали тяжелые открытые черепно-мозговые травмы.



