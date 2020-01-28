Освобождение сирийской армией Маарет ан-Нумана помогло приблизить мир в стране

Сирийской арабской армии (САА) 28 января удалось занять крупный город Маарет аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Занимавшие его боевики бежали еще ночью без боя. Об успехах военных САР по освобождению региона от джихадистов — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

САА возобновила военную операцию на севере страны в ночь на 16 января. Причиной для этого послужили неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистов.

Нарушение режима прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования, в том числе террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), проигнорировали договоренности, заключенные между РФ и Турцией, предполагавшие прекращение боевых действий на севере Сирии с 00.00 12 января. Боевики продолжили обстрелы жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов и позиции сирийских военных.

В результате силы САА вынуждены были возобновить приостановленную 9 января операцию «Заря в Идлибе» и начать наступление сразу по двум направлениям — Идлиб и Алеппо.

Взятие города в кольцо и вытеснение боевиков

Первым направлением наступления сирийских правительственных войск на позиции боевиков стал юго-восток провинции Идлиб.

Накануне на востоке провинции в результате ожесточенных столкновений при поддержке артиллерии и вертолетов части 25-й и 4-й дивизий под контроль военных САА перешли населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф. Это и позволило военным подойти вплотную к Маарет ан-Нуману, который является крупным форпостом террористов из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Сирийские военные уже в темное время суток обошли стратегически важный город с севера, выбив боевиков с блокпоста «Насах» и перерезав трассу снабжения М5. Тем самым джихадисты оказались полностью окружены в оккупированном ими населенном пункте. В результате террористы были вынуждены оставить город без боя.

Джихадисты не могут вечно противостоять САА

Политолог и независимый журналист Александр Асафов заявил, что вытеснение террористов из Идлиба, а вместе с тем и со всей территории САР — вопрос времени. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Идлибский очаг не может существовать вечно. Рано или поздно сирийская армия восстановит полный контроль над всеми стратегически важными точками и над самим регионом в целом», — уверен эксперт.

По мнению собеседника агентства, что поддерживающие незаконные вооруженные формирования в Сирии не будут довольны полным освобождением этого государства. Несмотря на это, сирийская армия делает в этом направлении успехи.

«Так называемая оппозиция и те, кто ее поддерживают, рассчитывают на то, что ситуация будет оставаться как есть. Я думаю, что решение идлибского проблемного очага не за горами. Мы видим, что происходит то, что должно происходить. Сирийская правительственная армия делает определенные успехи», — добавил Асафов.

Мир в Сирии будет достигнут, несмотря на желания Запада

При этом, политолог считает, что мир в Сирии будет достигнут, даже несмотря на реакцию Запада и какие-либо попытки совершить провокации в дальнейшем.

«Я думаю, что при достижении, в том числе, политических согласований дальнейших, рано или поздно будет достигнут мир в той или иной конфигурации. Это, конечно, не понравится ряду западных акторов и они будут обвинять сирийскую армию, в чем они обычно ее обвиняют — в различных действиях против мирных жителей. Говорить о том, что под угрозой находится, в том числе, и стабильность в регионе», — подчеркнул Асафов.

Не важно, как за океаном называют боевиков, они остаются экстремистами, от присутствия которых Сирия однажды освободится полностью, заявил политолог.

«Но, мы понимаем прекрасно, что территория Сирии должна быть освобождена от боевиков и тех, кто под разными вывесками выступает, но все равно является боевиками различных экстремистских соединений», — заключил спикер.

1 Организация запрещена на территории РФ.