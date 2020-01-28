Жаров предупредил Facebook и Twitter о наказании за нарушение российских законов

Москва, 28 января. Социальные сети Facebook и Twitter до сих пор не ответили на запрос Роскомнадзора касательно локализации баз данных в РФ. У компаний осталось всего несколько дней, чтобы предоставить выполнить предписание.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что крайний срок ответа — 31 января. При этом он не стал уточнять, какие меры может принять Роскомнадзор, если Facebook и Twitter так и не предоставят ответ до конца месяца.

Напомним, что свой запрос РКН направил еще в конце декабря. В январе ведомство инициировало административные дела против Facebook и Twitter. Обе компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Им предписано локализовать базы данных в течение 9 месяцев.

Отказ от локализации грозит многомиллионным штрафом. В случае первого нарушения с юрлиц может быть взыскано до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 до 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что операторы связи почти на 100% выполняют требования по хранению данных россиян на территории РФ. Об этом заявила заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева. Всего в реестр регулятора внесены данные о более чем 402 тысячах операторов.

Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон будет действовать как на российские, так и на иностранные компании.

Отметим, что Facebook уже неоднократно уличался в нарушении российского законодательства и введении политической цензуры. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские власти брать пример с Китая, который блокирует западные соцсети, чтобы защитить свой цифровой суверенитет, а депутат Алексей Чепа назвал Facebook инструментом политического давления на Россию в руках западных спецслужб.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич и член совета по СМИ при Госдуме Вадим Манукян считают, что в условиях отказа Facebook и Twitter соблюдать российское законодательство их места должны занять российские соцсети.