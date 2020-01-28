Кремль опубликовал новые архивные фото Путина 2010–2014 годов

Москва, 28 января. Новые фото- и видеоматериалы появились в альбоме «Путин. 20 лет» на сайте Кремля. Коллекция архивных фотографий на сайте пополнилась материалами 2010–2014 годов.

«Сайт 20.kremlin.ru пополнился фотографиями и видеозаписями с 2005 по 2009 год включительно. В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы», — сообщила пресс-служба российского лидера.

В коллекцию вошли памятные моменты, в том числе открытие трассы на Дальнем Востоке. Глава государства проехал по трассе на желтом автомобиле «Лада Калина Спорт». Кроме того, в архив добавлены фотографии момента подписания документа о возвращении Крыма в родную гавань.

Первая часть архивных материалов состояла из 600 фотографий и 100 видеозаписей и была опубликована 30 декабря 2019 года.Фотографии и видеоматериалы были посвящены работе Путина в 2000–2004 годах. Проект появился на официальном сайте главы России в конце прошлого года по случаю двадцатилетия отставки Бориса Ельцина — первого президента России, после которой занимавший тогда должность премьера Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства.