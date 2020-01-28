Депутат НС ДНР Медведев назвал заявление Зеленского об СССР угрозой для Украины

«Десоветизация» напрямую угрожает территориальной целостности Украины, поскольку само это государство в существующих границах было создано в рамках СССР. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Обвинения Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним главных виновников Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году». Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку «территориальной целостности Украины», а также отметил двусторонние отношения Варшавы и Киева.

При этом, говоря об освобождении войсками Советского Союза лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), Зеленский избежал упоминания СССР. Однако рассказал об украинцах, которые участвовали в военной операции.

Политическая близорукость

Как отметил Владимир Медведев, заявление Владимира Зеленского угрожает территориальной целостности Украины.

«Президент Украины Зеленский обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и заявил, что Польша первой почувствовала действие сговора СССР с гитлеровской Германией. Очевидно, что украинский президент не до конца понимает, что он сказал. Советский Союз присоединил к Украине ее западные земли после того, как государство Польша перестало существовать. И никаких претензий по этому поводу международное сообщество не выдвигало», — заметил Владимир Медведев.

Однако теперь, заметил депутат, если Владимир Зеленский считает, что территории западной Украины были отторгнуты у Польши в результате сговора тоталитарных государств, то логичным продолжением этой линии будет возврат земель обратно Польше. Подобная политическая близорукость может дорого стоить Украине, уверен политик.

«Проводимая так называемая «десоветизация» не принесла простым людям ничего, кроме стыда и разочарования. Продолжение этой политики напрямую угрожает территориальной целостности Украины, поскольку само это государство в существующих границах было создано в рамках СССР и многие территории были переданы ему в советские времена. Поэтому Зеленский либо проявляет вопиющую некомпетентность, либо проводит сознательную политику разрушения Украины как государства», — заключил Владимир Медведев.

Ряд стран упорно пытается продавить фальсифицированную версию истории Второй мировой войны. Наиболее активно на этом поприще себя ведет Польша — страна, где эта война началась.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает использование советской символики, а также термина «Великая Отечественная война», включая и во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Подобным выступлением в Польше отметился и бывший украинский президент Петр Порошенко. Он посещал Польшу в апреле 2015 года и также попытался обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.