Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 28 января.

Главарь «Меджлиса»1 скрывает имена участников «похода на Крым». Чубаров изменил дату «марша на Крым».

Одна из пассажирок назвала недовольную девушку убийцей, которая ездит на войну. Возмутившуюся сериалом на русском языке украинку высадили из автобуса.

Зеленский призвал весь демократический мир объединить свои усилия, заявив, что Европа не имеет права на безразличие. Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Певица Любовь Успенская шокировала поклонников изменениями в своей внешности. Успенская шокировала зрителей «опухшим» лицом

США приходится скрывать жертвы среди солдат после ракетного удара Ирана по базе «Айн аль-Асад», выдавая их за небоевые потери. США скрывают жертв ракетного удара Ирана, выдавая их за небоевые потери.

Гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет накопить на значительную прибавку к пенсии, но должны быть созданы условия. Гарантированный пенсионный план поможет увеличить пенсию на 30 тысяч рублей.

Она была срочно доставлена в больницу, но, несмотря на медицинскую помощь, девочка скончалась. В Подмосковье 14-летняя девочка потеряла сознание по дороге в школу и умерла в больнице.

Национальное управление по безопасности на транспорте США не нашло уголовной составляющей в расследовании деталей крушения. Власти США не нашли уголовной составляющей в крушении вертолета и смерти Коби Брайанта.

ЧП произошло на станции Мегет близ Ангарска. На месте работают следователи и сотрудники ВСЖД. Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Иркутской области.

Знаменитая джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева прокомментировала эфир телеведущего Андрея Малахова. Отиева назвала интервью для Малахова «мерзостью и провокацией».

1 Организация запрещена на территории РФ.