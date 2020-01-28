ФАС проверит, может ли «Арбидол» лечить коронавирус

Москва, 28 января. Федеральная антимонопольная служба выяснит, может ли «Арбидол» лечить коронавирус. Проверку антимонопольное ведомство проведет после жалобы на рекламу этого препарата по радио.

В ролике утверждается, что «Арбидол» якобы эффективен против коронавируса. Правдивость этого утверждения теперь предстоит выяснить компетентными органами. Глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина отметила, что в инструкции «Арбидола» говорится, что он может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, однако такое утверждение требует дополнительной оценки.

«Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата»,— подчеркнула она в комментарии РИА Новости.

Как уточняют «Ведомости», рекламный ролик «Арбидола» с упоминанием слова «коронавирус» прозвучали в эфире «На семи холмах», , «Авторадио», «Европа+» и «На семи холмах».

По последним данным, жертвами нового коронавириса стали более 100 человек, число заболевших превысило 4,5 тысячи. Случаи заболевания были выявлены не только в Китае, где изначально произошла вспышка заболевания, но и во многих других странах мира. В России были предприняты все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса. Ситуацию контролирует специальный оперативный штаб.