ПНС разрушает Ливию, воруя нефть и поддерживая боевиков

Информация о нелегальной торговле нефтью со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) показывает, что этот режим становится все ближе к настоящим террористическим территориальным образованиям, созданным в свое время и в Колумбии, и в Сирии, и в Ираке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Провокация ПНС

Ранее ФАН сообщало, что закрытие нефтяных месторождений на территории Ливии крайне выгодно главе ПНС Файезу Сарраджу.

Таким образом сотрудничающий с террористами руководитель ПНС получает множество преференций. Это и кредиты у Соединенных Штатов и Европейского союза, и нелегальный сбыт нефти, и игры на «черном рынке».

19 января нефтяной рынок был потрясен новостью о приостановке добычи на нефти в Ливии — на юго-западе и северо-востоке страны. Решение о закрытии было связано с требованием старейшин ливийским племен. Они недовольны тем, что доходы от национальных богатств идут не на улучшение жизни ливийский граждан, а на ее разрушение.

Доходы от продажи нефти руководство ПНС использует для выплаты зарплат боевикам, которые поддерживают режим в Триполи.

Более того, спрос на ливийскую нефть не снизился — из-за дефицита цена, наоборот, выросла. Таким образом, ПНС ведет нелегальную продажу из подконтрольных месторождений с большей пользой для себя. Одно из таких находится под контролем боевиков в Ас-Завии.

Путь махинаций на нефтяном рынке

По словам Сергея Простакова, нефть — основной источник дохода для любого ливийского правительства. Инфраструктура страны после агрессии Запада и спровоцированной ею гражданской войны разрушена, и вести другую деятельность, кроме отлаженной нефтедобычи и примитивного сельского хозяйства на ливийской территории трудно. Поэтому любой претендент на господство в Ливии обязан стремиться поставить нефтяную отрасль под свой контроль.

«Правительство Сарраджа крайне непопулярно и из-за своих откровенных симпатий террористическим организациям, и из-за ставки внутри страны на тюркоязычное меньшинство и различного рода радикалов. ПНС вынуждено привлекать огромные средства для того, чтобы противостоять ЛНА, и находит оно их, как становится ясно сейчас, путем махинаций на нефтяном рынке», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, эти средства идут на финансирование боевиков, их привлечение из других регионов, в конечном счете — на распространение идеологии террористов. Таким образом стимулируется подготовка радикалов по всему миру, создается финансовый базис для продолжения их деятельности.