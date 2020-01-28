ПНС разрушает Ливию, воруя нефть и поддерживая боевиков

Информация о нелегальной торговле нефтью со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) показывает, что этот режим становится все ближе к настоящим террористическим территориальным образованиям, созданным в свое время и в Колумбии, и в Сирии, и в Ираке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.
Провокация ПНС
Ранее ФАН сообщало, что закрытие нефтяных месторождений на территории Ливии крайне выгодно главе ПНС Файезу Сарраджу.
Таким образом сотрудничающий с террористами руководитель ПНС получает множество преференций. Это и кредиты у Соединенных Штатов и Европейского союза, и нелегальный сбыт нефти, и игры на «черном рынке».
19 января нефтяной рынок был потрясен новостью о приостановке добычи на нефти в Ливии — на юго-западе и северо-востоке страны. Решение о закрытии было связано с требованием старейшин ливийским племен. Они недовольны тем, что доходы от национальных богатств идут не на улучшение жизни ливийский граждан, а на ее разрушение.
Доходы от продажи нефти руководство ПНС использует для выплаты зарплат боевикам, которые поддерживают режим в Триполи.
Более того, спрос на ливийскую нефть не снизился — из-за дефицита цена, наоборот, выросла. Таким образом, ПНС ведет нелегальную продажу из подконтрольных месторождений с большей пользой для себя. Одно из таких находится под контролем боевиков в Ас-Завии.
Путь махинаций на нефтяном рынке
По словам Сергея Простакова, нефть — основной источник дохода для любого ливийского правительства. Инфраструктура страны после агрессии Запада и спровоцированной ею гражданской войны разрушена, и вести другую деятельность, кроме отлаженной нефтедобычи и примитивного сельского хозяйства на ливийской территории трудно. Поэтому любой претендент на господство в Ливии обязан стремиться поставить нефтяную отрасль под свой контроль.
«Правительство Сарраджа крайне непопулярно и из-за своих откровенных симпатий террористическим организациям, и из-за ставки внутри страны на тюркоязычное меньшинство и различного рода радикалов. ПНС вынуждено привлекать огромные средства для того, чтобы противостоять ЛНА, и находит оно их, как становится ясно сейчас, путем махинаций на нефтяном рынке», — пояснил Сергей Простаков.
По словам эксперта, эти средства идут на финансирование боевиков, их привлечение из других регионов, в конечном счете — на распространение идеологии террористов. Таким образом стимулируется подготовка радикалов по всему миру, создается финансовый базис для продолжения их деятельности.
«Информация о нелегальной торговле нефтью со стороны ПНС показывает, что этот режим становится все ближе к настоящим террористическим территориальным образованиям, созданным в свое время и в Колумбии, и в Сирии, и в Ираке, и во многих других точках планеты. Для Ливии режим Сарраджа представляет огромную опасность, так как, не сумев ранее консолидировать государство, он сейчас занят откровенным грабежом его ресурсов, не заботясь о мире, единстве и будущем страны», — заключил Сергей Простаков.