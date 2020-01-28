Поддержка террористов «Сети» обеспечит Резнику и Вишневскому провал на выборах

Санкт-Петербург, 28 января. Поддержка фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» (организация запрещена в РФ) негативно скажется на рейтинге Бориса Вишневского и Максима Резника в преддверии выборов, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Петербургские «либералы» Резник и Вишневский продолжают оказывать поддержку заключенным по делам о создании террористического сообщества «Сеть» и экстремистской организации «Новое величие». Резник принял участие в благотворительном аукционе, призванном собрать средства для поддержки фигурантов дела. Однако мероприятие не вызвало ажиотажа, в итоге часть лотов выкупили сами организаторы.

При этом «оппозиционеры» пытаются выставить планировавших теракты участников «Сети» и «Нового величия» политзаключенными, пострадавшими из-за своих «непопулярных» взглядов. Террористов оправдывают тем, что они не успели совершить задуманное.

Политолог, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян признался, что для него поддержка террористов такими лицами, как Резник и Вишневский, не стала откровением.

«Это не новость, господа Резник и Вишневский всегда поддерживают любую акцию, которая идет вразрез со мнением абсолютного большинства граждан России. Они нашли себе новых героев. Старые истаскались и больше не вызывают умиления и уважения. Я никакой новизны не вижу», — отметил Гаспарян в комментарии «Инфореактору».

Публицист считает, что Резник и Вишневский, а также их соратники давно заслуживают внимания правоохранительных органов. Гаспарян уверен, что поддержка террористов отразится на позициях «оппозиционеров» в преддверии выборов.

«Вопрос поддержки терроризма — это вопрос силовых органов. Как общественный деятель, могу сказать, что ответственность они понесут на ближайших выборах, когда у них снова между нулем и ничем будет результат», — подытожил эксперт.

«Сеть» — это разветвленная террористическая организация левых активистов, 11 участников которой ФСБ арестовала осенью 2017 года, сейчас под арестом 9 из них. По версии спецслужб, ячейки были в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента, чтобы расшатать обстановку в стране.