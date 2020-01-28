Ростовский депутат и его жена найдены мертвыми с черепно-мозговыми травмами

Ростов-на-Дону, 28 января. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга были найдены мертвыми в собственной квартире в Зернограде — городе, расположенном недалеко от Ростова-на-Дону. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, у обоих обнаружены черепно-мозговые травмы.

Следователи из Ростова-на-Дону уже направились в Зерноград для выяснения обстоятельств гибели супругов. Информацию о смерти депутата уже подтвердила пресс-служба ростовского парламента.

«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», директор «Аграрного научного центра «Донской» и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — говорится в сообщении.

Ростовские депутаты выразили соболезнования родным и близким погибших. Отметим, что Андрей Алабушев был доктором сельскохозяйственных наук и академиком РАН. Он специализировался в области земледелия, растениеводства, а также на технологиях возделывания зерновых и кормовых культур. За свою научную карьеру Алабушев написал 228 трудов, включая 7 монографий, 20 книг и 22 методических рекомендации.