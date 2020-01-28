Донбасс сегодня: неизвестный вирус косит ряды ВСУ, грязные методы СБУ раскрыли в ЛНР

Донбасс, 28 января. Солдата ВСУ избили националистически настроенные сослуживцы. В Киеве проверяют разновидность вируса, которым заболели военнослужащие сил ООС. Многодетную мать вынудили сотрудничать с СБУ путем угроз и шантажа. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки силы ООС нарушали режим прекращения огня 13 раз. Все обстрелы совершены в направлении ДНР. Огонь велся по Докучаевску, Горловке, Саханке и другим населенным пунктам республики. Вооруженные силы Украины применили гранатометы, 82-мм минометы и стрелковое оружие разных калибров.

Военнослужащие ВСУ совершают уголовные преступления

Как рассказали в Народной милиции ДНР, количество случаев уголовных правонарушений среди личного состава сил ООС растет. Так, стало известно, что вблизи поселка Зайцево среди группы солдат 58-й бригады ВСУ во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. Большинство сослуживцев, участвующих в пьянке, придерживались националистических взглядов. В результате конфликта был сильно избит сержант Поникаров, который не разделил всеобщую точку зрения.

Сержанта били до потери сознания и потом выкинули на улицу, в окоп. Пострадавший попал в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой. В этот раз о происшествии стало известно военной службе правопорядка, которая арестовала троих причастных к избиению: старшего сержанта Геруса, сержанта Карабая и младшего сержанта Хоменко. Сообщение о ЧП готовится для доклада в штаб оперативно-тактической группировки «Север».

Вирусные заболевания косят личный состав ВСУ

Информация о массовых заболеваниях вирусной инфекцией среди личного состава ВСУ стала известна Народной милиции ДНР от собственного источника в рядах противника. Так, только в 10-й и 128-й бригадах ВСУ заболели 37 солдат, три из которых поступили в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве. Врачи изучают разновидность вируса, атаковавшего заболевших. В бригадах объявлен срочный карантин.

В 58-й бригаде ВСУ за последние три дня в санчасть обратились более 25 человек. В подразделении работает проверка в составе сотрудников штаба ОТГ «Север», которая выявила недостаток лекарственных средств, предназначенных для лечения больных солдат. Отмечено отсутствие троих военнослужащих, которые заболели раньше и проходят лечение в больнице Часов Яра. В бригаде планируется введение карантина.

СБУ принудила многодетную мать из ЛНР собирать развединформацию

Женщину, которую запугала и вовлекла в свою деятельность Служба безопасности Украины, выявили сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР. Марина Недодаева, жительница Станично-Луганского района, была завербована СБУ и вынуждена заниматься сбором информации о военнослужащих Народной милиции.

У женщины восемь детей. Две старшие дочери проживают в Луганске. Периодически приезжая их навещать, Недодаева выполняла задания иностранной разведки. Завербовали женщину путем угроз и шантажа. Более того, СБУ успела запугать и старшую ее дочь — Ирину Щетинину, которая помогала сотрудникам СБУ на протяжении года. Женщинам угрожали физической расправой над их малолетними детьми.

Как сообщили задержанные, сотрудники украинской спецслужбы принудили их вести агитационную деятельность среди военнослужащих ЛНР по вопросу их перехода на украинскую территорию по программе «Тебя ждут дома». В органах безопасности ЛНР напомнили гражданам, что негласное сотрудничество с иностранной разведкой наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.