Джабаров: Трампу придется считаться с мнением России по «сделке века»

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом по плану урегулирования палестино-израильского конфликта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с лидером России Владимиром Путиным. По словам сенатора Владимира Джабарова, Вашингтону в любом случае придется считаться с мнением российской стороны по «сделке века».

Известно, что во время встречи в Белом доме Трамп и Нетаньяху обсудили план по мирному урегулированию конфликта Израиля и Палестины. Источники, близкие к президенту США, сообщают, что «сделка века» предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир.

Таким образом, утвержденный лидерами США и Израиля план якобы положит конец палестино-израильскому конфликту. Но стоит отметить, что по условиям сделки Западный берег реки Иордан могут сдать Израилю, что, в свою очередь, заставит Палестину признать оккупацию района Израилем легитимной.

МИД РФ подвергли критике решение США по «сделке века». В частности, замглавы министерства Михаил Богданов рекомендует американской стороне проконсультироваться с Палестиной во время разработки плана по урегулированию.

При этом Владимир Путин пока не знает положений «большой сделки» по Ближнему Востоку, а значит, в Кремле не могут говорить о своих ожиданиях от этого плана, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем ничего говорить, пока мы не ознакомились с сутью [этого плана]», — подчеркнул он.

Как замечает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Россия действительно имеет большое влияние не только в Палестине и Израиле, но и на Ближнем Востоке.

«С мнением России будет считаться Дональд Трамп и все другие участники переговоров. Если Палестина заявит категорически нет, то насильно к мирному договору ее не склонишь», — подчеркнул в беседе с Федеральным агентством новостей Джабаров.

В любом случае, когда речь идет о двух противоборствующих сторонах — Палестине и Израиле — необходимо, чтобы эта «сделка века» удовлетворяла оба государства, отмечает член Совфеда.

«Мы не знаем деталей «сделки века» — так ее называют США и Израиль. Поэтому необходимо включать Палестину в эти переговоры, ведь за ее спиной тоже ничего делать нельзя. Здесь очень много громких заявлений, но нужно посмотреть, что будет приемлемо для палестинцев, а что — нет. А если давать одностороннюю преференцию в ущерб другой стране, то я не думаю, что этот мир будет долгим, всеобъемлющим и надежным. Нужно разбираться, что там конкретно предлагает Трамп и потом посмотреть на реакцию палестинцев», — сказал сенатор.

Ранее Палестина потребовала экстренного созыва Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за «сделки века» по израильско-палестинскому урегулированию. Посол Палестины в Каире Дияба Аллоха указал, что арабские страны должны выработать единую позицию для сопротивления планам США. Посол заявил, что Вашингтон намерен воспрепятствовать созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме вопреки существующим международным положениям.

Напомним, «сделка века» будет представлена общественности президентом США 28 января в 20.00 по московскому времени. В свою очередь палестинский лидер Махмуд Аббас отказался поговорить по телефону с Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани. По его словам, никаких переговоров с администрацией США не ведется, а Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом.

Разработку этого плана Вашингтон начал около трех лет назад, но его обнародование несколько раз откладывалось по различным причинам. По данным американских СМИ, новый план сосредоточен на экономике и инвестициях.