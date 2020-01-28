Рабочая группа по поправкам в конституцию допустила изменение преамбулы основного закона

Москва, 28 января. Преамбула Конституции РФ может быть изменена. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

«Скорее всего, будем», — ответил парламентарий на вопрос о планах внесения поправок в преамбулу основного закона.

Сообщения о возможном изменении преамбулы Конституции стали поступать накануне. Об этом, в частности, говорила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

«Нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность», — отметила она.

По словам Хабриевой, преамбула является «прекрасным местом для этого».

О необходимости изменить конституцию заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Позднее Госдума одобрила внесенные главой государства поправки в основной закон.