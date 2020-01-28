Осташко предложил законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Политолог Руслан Осташко уверен, что в России за приравнивание СССР к нацистской Германии необходимо наказывать по закону. Политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia обратил внимание на организованный международным историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал» цикл лекций, посвященный распространению фейков о сталинских репрессиях.

Кроме того, в августе 2018 «Мемориал» организовал летнюю школу для тревел-блогеров, которые ездили в Сандормох, на Беломорканал и на Соловки, где, как утверждают российские либералы, в 1920-1930-е годы якобы «тысячи людей страдали от принудительного труда и многие были расстреляны».

На самих лекциях участникам рассказывают, «как осмыслить трагедию прошлого и где найти белых китов». Как заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Руслан Осташко, «Мемориал» занимается переписыванием истории, пытается доказать, что красноармейцы расстреливали всех подряд, и враги тут ни причем».

«Во-первых, они отрабатывают западные гранты и особенно это не скрывают. Во-вторых, переписыванием истории они хотят заставить наш народ платить и каяться. Это необходимо для того, чтобы мы чувствовали себя ущербными, убогими и сами призывали белых господ Запада прийти и «спасти Россию в очередной раз». Это то же самое, что было в 1990-е, и вот, собственно, к возвращению тех лет они и призывают. Все эти псевдоисторические вещи, когда есть научные доказательства того, что это является ложью, а они все равно пытаются проводить какие-то экспедиции, даже называют их «ГУЛАГ-тур». Главная цель в том, чтобы россияне почувствовали себя такими же нацистами, как и Германия того периода», — объясняет политолог.

По его же словам, в настоящее время в Европе происходит реставрация нацизма, и эти действия отлично сочетаются с тем, чем занимаются российские блогеры и «люди с хорошими лицами».

«Реставрация, героизация нацизма в Европе и попытки так называемой российской оппозиции приравнять действия Сталина к действиям Гитлера — это очень схожие вещи. Безусловно, они связаны и преследуют одни цели. Поэтому нам необходимо на законодательном уровне ввести запрет на приравнивание советской истории к нацизму в любом виде. Кроме того, нужно уголовно наказывать людей, которые этим занимаются. Все это должно быть закреплено в законодательстве», — заключил Руслан Осташко.

Ранее российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») также объяснял, чем чревата декоммунизация в бывших Советских республиках. Главная задача — постановка России под внешнее управление. В рамках этих действий россиянам сообщают, что вина советской России в развязывании Второй мировой войны якобы равна вине нацистской Германии, то есть агрессор и жертва — это, оказывается, одно и то же с точки зрения некоторых европейских стран.

И если будет доказана «преступная» сущность коммунистического режима, то окажется, что результаты Второй мировой войны достигнуты преступным государством и соответственно преступным путем. А значит России необходимо будет выплачивать компенсации всем пострадавшим.