ПНС прикрывается удерживаемыми мирными жителями в неофициальных тюрьмах как живым щитом

Активисты по защите прав человека во всем мире бьют тревогу: эскалация конфликта в Ливии ставит под удар жизнь более чем 636 000 беженцев и мигрантов.

Проблему придали широкой огласке благодаря предоставленным Организацией Объединенных Наций новым подробностям воздушной атаки на центр содержания мигрантов в июле 2019 года, в ходе которого погибло более 50 мирных граждан и не менее 130 были ранены. Согласно некоторым сообщениям от СМИ, Центр для содержания мигрантов в Таджуре, который находился фактически на линии фронта между ПНС и ЛНА, использовался в том числе в качестве места вербовки и перевалочной базы для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли точечный авиаудар по боевикам — первый удар не принес жертв среди удерживаемых лиц. Однако в то время как люди начали разбегаться в стороны, охранники Центра содержания мигрантов, коими и являлись боевики ПНС, открыли по ним огонь.

После переговоров сторон ливийского конфликта в Москве главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар договорились о перемирии при посредничестве президентов России и Турции, однако уже было зафиксировано несколько нарушений — по меньшей мере три человека были убиты и десятки получили ранения в воскресенье в ходе боестолкновений.

«В настоящее время в гражданской войне в Ливии участвуют различные вооруженные группы и внешние силы. Похоже, что конфликт обострится и станет более смертоносным, что сделает жизнь беженцев и мигрантов в стране еще более опасной. Те, кто содержится в центрах содержания под стражей, будут подвергаться наибольшему риску бомбардировок с воздуха», — утверждает научный сотрудник Центра Оксфордского университета по исследованию беженцев Джефф Крисп.

Отметим, помимо соглашений о прекращении огня по инициативе Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был предпринят ряд других мер по урегулированию кризиса в Ливии, в числе которых — международная конференция в Берлине. Тем не менее, несмотря на присутствие в Германии представителей ведущих мировых держав и ряда других принятых соглашений, к сокращению уровня насилия в Ливии это все не поспособствовало — напротив, в некоторых регионах ситуация обострилась. В некотором смысле приложил к этому определенные усилия и лично президент Турции, ранее заключив соглашения о военной поддержке с ПНС Ливии и продолжив поставки боевиков и оружия даже после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что участники конференции в Берлине не станут поддерживать никоим образом ни одну из противоборствующих сторон. Кроме того, в пятницу Эрдоган сказал, что турецкие инструкторы будут поддерживать и обучать боевиков ПНС, добавив, что «если мир не будет установлен в ближайшее время, атмосфера хаоса в Ливии затронет весь бассейн Средиземного моря».

«Задержанные мигранты особенно уязвимы и подвергаются повышенному риску, так как некоторые из центров содержания под стражей находятся в непосредственной близости от столкновений. Ситуация в Ливии для людей, оказавшихся в зонах активных конфликтов, уже очень сложная», — считает представитель Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсхели.

Ливийская национальная армия (ЛНА) призвала правозащитные организации переместить заключенных в тюрьме «Митига». Сейчас боевики переоборудовали ее под военную базу, тем самым выставив арестованных, среди которых двое российских социологов, в качестве живого щита. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что сейчас необходимо создать мировое давление на триполитанскую власть, чтобы освободились всех заложников. По его словам, сейчас казематы переоборудовали в военную базу, в связи с чем задержанные находятся в опасности — в настоящее время в «Митиге» незаконно удерживаются двое российских граждан, похищенных в мае 2019 года боевиками террористической группировки RADA — Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Кроме того, в настоящее время известно о более чем 4 500 человек, содержащихся в «официальных» центрах содержания под стражей на территории, подконтрольной ПНС Ливии. Еще тысячи содержатся в тюрьмах, подобных «Митиге», которые контролируются вооруженными террористическими группировками.

Причастность ПНС к трагическому случаю гибели мигрантов подтвердилась и в 13-страничном отчете ООН, в котором было отмечено, что триполитанское правительство способствовало увеличению числа жертв. Кроме того, выжившие очевидцы сообщили следователям, что пытались скрыться, но их останавливали охранники и заставляли вернуться обратно в Центр, где несколькими минутами позже грянул второй авиаудар.

«Есть основания полагать, что мигранты и беженцы могли бы быть спасены, а их право на жизнь было бы защищено, если бы им не помешали покинуть страну после первого воздушного удара», — говорится в сообщении ООН.

#Libya: The @UN renews calls for #accountability for a deadly airstrike on the Tajoura migrant detention centre last July that killed at least 53 migrants & refugees ???? urgent steps are needed to prevent a similar tragedy.



Learn more: https://t.co/q4Jm2ONkZD#StandUp4Migrants pic.twitter.com/COqnSoSNe4 — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 27, 2020

Помимо сухопутных путей, ливийцы пытаются покинуть раздираемую войной страну по морю — конфликт развернул мигрантов к Средиземноморью, однако покинуть Ливию удается далеко не всем. Только с 2016 года зафиксирована гибель 12 000 беженцев, утонувших в морских водах в попытках добраться до Европы.

МОМ призвала к прекращению содержания мирных граждан под стражей в Ливии, отмечая, что близость Центров для мигрантов и неофициальных тюрем к зоне боевых действий подвергает людей еще большему риску.