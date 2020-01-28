Либералы высказали поддержку террористам в день снятия блокады

Санкт-Петербург, 28 января. Депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский вместе с соратниками провел серию популистских мероприятий. Несмотря на сомнительный характер акций, либералы были готовы их организовать именно в дни годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что таким образом Вишневский и его партия «Яблоко» пытаются привлечь внимание, чтобы вернуть потерянную поддержку населения.

Так, 25 января, Вишневский вместе со своими сторонниками провели собрание против сноса здания бывшей медико-санитарной части завода имени Калинина. Между тем, известно, что власти давно отказались от планов по уничтожению строения, передает «Политэксперт».

Непосредственно в день снятия блокады, 27 января, яблочники организовали аукцион в поддержку запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» и признанной экстремистской организацию «Новое величие».

Иванов считает, что «яблочники» в очередной раз показали готовность омрачить повестку любыми способами.

«В очередной раз приходится говорить о том, что они используют любой повод для того, чтобы название «Яблоко» прозвучало в СМИ», — отметил эксперт.

Он напомнил о катастрофической потере поддержки населением партии «Яблоко», которая почти 20 лет назад в последний раз была представлена в Госдуме.

«С провластными силами они конкурировать не могут, поэтому их основная борьба заключается в том, чтобы отодвинуть другие оппозиционные силы. Конечная цель — получить политические или финансовые дивиденды, в том числе и от Запада», — считает Иванов.

По его мнению, либералы продолжают попытки ухватиться за малейший инфоповод, чтобы напомнить о себе, однако их акции продолжает игнорировать большинство россиян.