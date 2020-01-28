Грузия примет российскую делегацию на мероприятиях по линии Совета Европы

Тбилиси, 28 января. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности государства принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.

Во время выступления в ПАСЕ Саломе Зурабишвили напомнила, что Грузия будет принимать ПАСЕ в мае. По ее словам, страна готова принять российскую делегацию, преступив «собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории».

Президент Грузии подчеркнула, что государство уважает свои международные обязательства.

«Мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации», — добавила Зурабишвили.

Представители стран Прибалтики, Грузии и Украины потребовали оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ, а глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в качестве председателя Комитета министров в Совете Европы (КМСЕ), не удержался от претензии в адрес РФ. По его словам, «на оккупированных территориях Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе — серьезно ухудшилась ситуация».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк ответил на слова Залкалиани, отметив, что подобные высказывания недопустимы для председателя КМСЕ. Поведение грузинского политика свидетельствует о недостатке дипломатической культуры, подчеркнул Кисляк.