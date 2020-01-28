Клинцевич уверен в результатах проверки Россией военных объектов США

Российская группа военных инспекторов 28 января проверит военный объект США, расположенный на территории Германии. Это делается в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, согласно которому страны-участницы обязуются уведомлять друг друга о своей военной деятельности и пускать наблюдателей на свои объекты. Предусмотренный договором взаимный контроль за вооружениями и укрепление доверия между странами НАТО и Россией являются одними из важнейших факторов международной безопасности, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Согласно требованиям Венского документа, определяются маршруты и предоставляются все необходимые сведения инспекционным группам, которые только могут быть ими затребованы. В рамках обеспечения мира это очень важная вещь — притом важна она еще и тем, что сегодня наводится много наветов относительно наличия у сторон различного вида оружейных комплексов, которые якобы выходят из системы договоров о ракетах средней и меньшей дальности», — сообщил собеседник ФАН.

По его словам, подобные проверки являются абсолютно штатными событиями, в которых не бывает неприятных сюрпризов и трудностей. Проводятся они, кстати, и на территории России — инспекторами уже от НАТО. В основном, это мониторинг, предусмотренный системой доверия «Открытое небо». Согласно ей, страны-участницы обязуют предоставлять друг другу возможность наблюдательных полетов над своей территорией.

«У США множество военных баз в Европе, в том числе и в Германии, — продолжил депутат. — Так что в том, что наши специалисты решили посетить одну из них, нет ничего удивительного: как известно, у российской стороны есть некоторые вопросы, связанные с размещением американского ядерного оружия на территории европейских стран. Будут ли посещаться еще какие-то объекты, помимо анонсированного, мне не известно — данная информация является закрытой».

Парламентарий также коснулся темы объективности предоставляемых инспекционным группам данных. По его убеждению, никто не будет пытаться обмануть российскую делегацию.