Сирия, 28 января. После нападения неизвестных SDF**** провели рейды в населенном пункте Аль-Хурейджия в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** задействовала смертников для атаки на позиции САА в Идлибе. САА освободила Маарет ан-Нуман, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили боевые вылеты на западе провинции Алеппо; освободила город Маарет ан-Нуман в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в похищении водовоза в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: задействовала смертников для атаки на позиции САА у деревни Кафр-Ума в Идлибе; подверглась обстрелам САА на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в населенном пункте Аль-Хурейджия на северо-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате нападений неизвестных в Ракке.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour обнародовало новые подробности взрыва, прогремевшего на трассе Африн — Джандарис в первой половине дня. Стало известно, что в результате детонации заминированного автомобиля был ранен один из гражданских лиц. Напомним, в организации взрыва местные активисты подозревают курдских радикалов из Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем после обстрела исламистами пригорода Ар-Рашидин боевые вылеты в зонах их дислокации осуществили ВВС Сирии. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (almohrarmedia2), военные самолеты атакуют огневые позиции джихадистов недалеко от населенных пунктов Айнджара, Аль-Хута и Башантара на западе провинции. Напомним, радикалы использовали турецкий наблюдательный пункт в качестве прикрытия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство Arabi Today сообщает о вылазке неизвестных боевиков на занимаемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Налет был совершен неподалеку от деревни Джейдет Акидат, его жертвой стал один из местных жителей, водитель водовоза. Нападавшие похитили транспортное средство и скрылись. Предполагается, что атака могла быть предпринята джихадистами «Исламского государства», которые скрываются в пустынных областях провинции, осуществляя подпольную деятельность.

Между тем на занимаемой курдскими боевиками территории было совершено еще одно нападение неизвестных. Налетчики открыли огонь по автомобилю «демократических сил» вблизи населенного пункта Аль-Хурейджия на северо-востоке провинции. С целью пресечь новые вылазки, курдские боевики провели рейды в городе, в ходе которых были арестованы пять человек.

Провинция Идлиб

Информагентство ANNA News опубликовало данные о том, что Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить стратегический город Маарет ан-Нуман. Отмечается, что оккупировавшие его исламисты отступили без боя.

В то же время военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщает о том, что в попытке затормозить продвижение САА в Идлибе боевики задействовали смертников в районе населенного пункта Кафр-Ума, который перешел под контроль САА несколько часов назад. Террористы активировали на себе пояса со взрывчаткой во время столкновений с правительственными подразделениями. По предварительным данным, самоподрыв боевиков обернулся гибелью нескольких проасадовских ополченцев-шиитов.

Работу в оккупированных исламистами районах продолжают вести ВКС России и ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), авиаударам подверглись фортификационные сооружения «Джебхат ан-Нусры»1 и выступающих на ее стороне бандгрупп в окрестностях населенных пунктов Трамла, Аль-Бара и Кафр-Батых.

Провинция Ракка

В Ракке возобновились нападения на опорные пункты «Демократических сил Сирии» (SDF). Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что неизвестные подожгли военный автомобиль курдских радикалов в районе Назлет Шхехаде на юге от административного центра провинции. О числе пострадавших в рядах формирования пока ничего неизвестно. Кроме того, как передает Twitter-канал (huseyinbozan), тело одного из радикалов Отрядов народной самообороны (YPG) было обнаружено в мусорном контейнере в пригороде Романия. Информация об организаторах вылазок в настоящий момент выясняется.

Провинция Хама

Возобновились вооруженные стычки на северо-западе соседней с Идлибом провинции Хама. По сведениям Twitter-канала (HalabTodayTV), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по оборонительным сооружениям боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», на подступах к населенному пункту Аз-Зияра в долине Аль-Габ. Информация о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.