«Культурный терроризм» США лишь усилит антиамериканские настроения в Иране

Москва, 28 января. США резкими заявлениями в адрес Ирана лишь усугубляют свое неустойчивое положение на Ближнем Востоке. Об этом во вторник заявил военный эксперт Сергей Простаков.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов атаковать расположенные в Иране объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф назвал угрозы Трампа «культурным терроризмом на международном уровне».

По словам Простакова, и политическая элита США, и обычные избиратели свято верят в исключительность своей страны. Они не признают никаких других культурных ценностей, кроме собственных. Однако самоуверенность Вашингтона может сыграть с ним злую шутку и поставить крест на американских планах по освоению Ближнего Востока.

«Даже американских ресурсов не хватит, чтобы держать в подчинении явно не желающие сдаваться им страны и народы. А безрассудные угрозы культурному наследию региона способны лишь усилить антиамериканские настроения», — пояснил Простаков порталу iReactor.

Напомним, что в начале января ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран объявил о начале операции против США, а Ирак потребовал вывода американских войск со своей территории. Даже партнеры США по НАТО выразили недовольство действиями Вашингтона. Так, например, Канада призвала Америку объяснить необходимость убийства иранского генерала.