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Город Маарет ан-Нуман на юго-востоке Идлиба окончательно перешел под контроль армии Сирии

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Город Маарет ан-Нуман на юго-востоке Идлиба окончательно перешел под контроль армии Сирии

Дамаск , 28 января. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) окончательно вошли в город Маарет ан-Нуман, который находится на юго-востоке провинции Идлиб.

По данным телеканала Sky News Arabia, ранее в городе находился крупный оплот запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Теперь город находится под контролем правительственных войск.

Сообщается, что отряды САА утром заняли район Джабаль эз-Завия, в результате чего окружили город. Сейчас сирийские военнослужащие прочесывают городские кварталы в целях обнаружения террористов.

После взятия города войска законного правительства Сирии продолжают наступление в южной части провинции Идлиб.

Город Маарет ан-Нуман на юго-востоке Идлиба окончательно перешел под контроль армии Сирии

Силы сирийской армии начали наступление в Идлибе 19 декабря 2019 года. За это время САА вернула под контроль 46 населенных пунктов на юге и востоке региона и освободила территорию площадью 320 квадратных километров. На сегодняшний день, Идлиб остается единственной сирийской провинцией, где действуют формирования террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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