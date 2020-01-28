«Бедствующая» Соболь выплатила более миллиона рублей долгов с тайных счетов ФБК

В отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь было начато исполнительное производство в связи с неисполнением решения суда о выплате 300 тысяч рублей административного штрафа за организацию незаконного митинга. Однако, судя по информации с сайта ФССП, жалующаяся на отсутствие денег, малую зарплату и возможность отъема ноутбука дочери служебными приставами ранее неожиданно нашла 1,2 миллиона рублей на выплату компенсации нанесенного ущерба в пользу ГУП «Мосгортранс». Средства были взяты с тайных счетов организации.

У кого день начинается с перекрытия двора машиной приставов для персонального вручения постановления, тот правильно лето провел☝️ pic.twitter.com/Mze590ehcA — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 28, 2020

Суды наказали либералов

Избирательная кампания в Мосгордуму негативно закончилась для московских либералов и сотрудников ФБК. Активисты, участники и организаторы несанкционированных митингов были оштрафованы на крупные денежные суммы, а государственные ведомства выставили требования о возмещении ущерба. Среди тех, кто подвергся санкциям за незаконную деятельность, была Любовь Соболь, юрист фонда Навального. К осени 2019 года сотрудница ФБК была четыре раза привлечена к административной ответственности по разным частям статьи 20.2 КоАП РФ, а сумма штрафов превысила 1,23 миллиона рублей. Кроме того, члены ФБК задолжали бизнесу и государственным предприятиям за нанесенный ущерб в ходе нелегальных акций.

Соболь устроила саморекламу вокруг штрафов, выставляя себя жертвой обстоятельств и несправедливо притесненной. В социальных сетях и интервью юрист заявляла, что у нее совсем нет денег на выплаты, так как зарплата — всего лишь 100 000 рублей. Сама она ютится в крохотной квартире вместе с мужем и дочерью, а продать ей нечего.

В интервью с журналисткой и основателем медиахолдинга «Дождь» Натальей Синдеевой юрист ФБК обозначила, что очень боится прихода сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые отнимут все имущество.

«Я понимаю, что те претензии, которые выставлены ко мне лично, я отбить не смогу. Я даже собирать не буду. <…> Юридический процесс дальше будет такой: апелляция, потом решение суда вступает в силу. Соответственно, потом наступает 60-дневный срок добровольного погашения долга, а потом начинается возня с судебными приставами, которые могут прийти домой. <…> Они могут арестовать даже собаку, которая по гражданскому законодательству считается имуществом. Могут взять, не знаю там, пальто, в котором ты ходишь. <…> В будущем будут приходить и отбирать ноутбук у моей дочки», — заявляла Соболь в интервью «Дождю».

По словам юриста ФБК, с учетом всех штрафов, включая претензии ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги», нет смысла даже собирать пожертвования с россиян, так как сумма неподъемная.

Тайная оплата штрафов Соболь

Однако в начале января Соболь смогла найти средства для оплаты долга по иску Мосгортранса. Это видно по данным Банка исполнительных производств, открыто ведущегося ФССП РФ.

К декабрю 2019 года в производстве приставов находилось дело, по которому Соболь необходимо было выплатить 1,23 миллиона рублей.

Сейчас указанное дело в банке отсутствует, а по ФИО Соболь можно найти лишь материал ФССП с требованием об уплате сравнительно скромных 300 000 рублей административного штрафа от 23 января 2020 года. В общей же сумме Соболь накопила административных штрафов на 1,53 миллиона рублей.

Тайные счета и «кредиторы»

Отсутствие информации о деле на 1,23 миллиона рублей на сайте ФССП позволяет предположить, что юрист ФБК выплатила штраф. Учитывая ранние заявления Соболь о том, что она зарабатывает всего 100 тысяч, а пожертвования собирать нет смысла, возникает вопрос: откуда у юриста ФБК деньги? Ответ прост: за сбор средств на оплату штрафов отвечает Владимир Милов, который рассылает реквизиты для переводов только в личные сообщения в социальных сетях после соответствующего запроса.

Кроме того, он сам отмечает, что большая часть общей суммы по искам Автодора и Мосгортранса была получена от неких «кредиторов», которым ее необходимо будет вернуть. При этом он поясняет, что брать деньги из пожертвований в ФБК не собирается. Они уходят на обеспечение работы организации и зарплаты сотрудников, а так как Милов формально не работает в фонде и не является муниципальным служащим, то было решено поручить решение этого вопроса именно ему.

По состоянию на 24 января, по словам ведущего YouTube-канала «Навальный LIVE», ему удалось собрать 2 миллиона пожертвований и еще около 2 миллионов придется вернуть таинственным «кредиторам». Всего же по искам было выплачено около 4,7 миллиона рублей.

Весь процесс сбора максимально засекречен из-за открытого в отношении фонда уголовного дела об отмывании 75 миллионов рублей и блокировки счетов. Отследить источник поступления средств невозможно, как и узнать, сколько на самом деле было получено. Это оставляет сотрудникам ФБК огромное пространство для «маневра». Вполне вероятно, что в качестве «кредиторов» выступают спонсоры и кураторы оппозиционеров, которые согласились оплатить штрафы и долги в обмен на оказание определенных услуг и выполнение заказов.