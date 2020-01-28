Синельщиков и Малькевич призвали бороться с карманными СМИ Ходорковского

Так называемые либеральные СМИ — «Новая газета», «Дождь», «МБХ-медиа» и другие — получают иностранное финансирование. По мнению заместителя председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Юрия Синельщикова, существующих санкций против финансируемых из-за рубежа оппозиционных СМИ недостаточно. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал «отшлифовать» закон о СМИ.

С февраля в России вводятся штрафные санкции в отношении иностранных СМИ, признанных в нашей стране иноагентами и нарушивших установленный порядок деятельности. Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для организаций — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

Антироссийские СМИ сравнили с насильниками

Несмотря на то, что «Новая газета», телеканал «Дождь», «МБХ-медиа» не раз были уличены в иностранном финансировании и в Классификаторе СМИ, составленном Федеральным агентством новостей, отнесены к антироссийским изданиям, статуса иноагента они до сих пор не имеют, а потому вводимые штрафы их пока не коснутся, констатировал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

Он сравнил штрафы против иностранных СМИ, ведущих антироссийскую пропаганду на деньги Запада, с наказанием против преступников, которые совершают преступления против половой неприкосновенности.

«Насильники отсидят свой срок, выйдут на свободу и опять совершают аналогичные преступления. О чем это говорит? О том, что санкций бывает недостаточно. СМИ, получающие иностранное финансирование и пытающиеся подорвать российскую государственность изнутри, продолжат свою деятельность, даже если будут оштрафованы, — считает депутат Синельщиков. — В советское время с «тлетворным влиянием Запада» боролись с помощью антипропаганды. Сейчас, помимо санкций, должны использоваться похожие методы борьбы с антироссийскими СМИ».

По мнению парламентария, российская аудитория должна знать, кто финансирует издания, через которые она получает информацию. Благодаря этому у читателей, зрителей и слушателей будет критическое отношение к новостям СМИ, спонсируемым из-за рубежа.

«Но все зависит от людей. Если человек хочет получить объективную информацию, ему нужно сравнить, как она подается в разных источниках, и выработать на основе этого собственное мнение», — добавил Юрий Синельщиков.

«Списки, реестры и штрафы не работают»

Журналист и общественный деятель, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич убежден, что российское законодательство о СМИ несовершенно и неэффективно.

«Мы можем составить сколько угодно реестров СМИ, распространяющих фейки и получающих иностранное финансирование. Можем сколько угодно публиковать списки СМИ, имеющих статус иностранных агентов. Но никаких сложностей в их работе от этого не происходит. Нам надо взять пример с Запада, который моментально блокирует работу СМИ и всех его страниц в соцсетях, если заподозрит его во вмешательстве в свои внутренние дела, даже если нет конкретных доказательств этому. У нас же сам факт помещения СМИ в реестр иноагентов вызывает панику, которая поддерживается тем же Западом», — заметил Малькевич.

По его мнению, это говорит о том, что пора ужесточать закон о СМИ, принятый в России в далеком 1991 году.

«Списки, реестры, штрафы не работают. Нужно начинать серьезную работу по изменению закона о СМИ. Он хороший, но по многим позициям он устарел. Но как только начинаются разговоры о том, что его надо шлифовать в соответствии с современными реалиями, поднимается волна негодования. Но ее начинают те, кто фигурирует в списках и реестрах», — добавил Александр Малькевич.

Напомним, в декабре прошлого года ФАН представил расследование, согласно которому «Новая газета» по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского организовала информационную атаку на медиагруппу «Патриот» и Федеральное агентство новостей, обвинив их в «травле» несостоявшегося кандидата в Мосгордуму и организатора массовых беспорядков в Москве Любовь Соболь. Несмотря на то, что главный редактор НГ Дмитрий Муратов всячески отрицает свою связь со сбежавшим в Англию от российского правосудия Ходорковским, он участвует в управлении созданным олигархом лондонским фондом «Справедливость и журналисты». Версия о том, что именно через этот фонд «Новая газета» и лично Муратов получают деньги за свою антироссийскую деятельность, кажется вполне правдоподобной. Вот и манифест «Новой» о запрете правок в Конституцию РФ назвали очередным заказом Ходорковского.

То, что редакция «МБХ-медиа» финансируется беглым олигархом, не вызывает сомнений. Есть также сведения о том, что к «карманным СМИ Ходорковского» относится и телеканал «Дождь». Он активно участвовал в кампании по обелению олигарха, виновного в гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике.