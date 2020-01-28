Россия отомстила сланцевым компаниям США перед возобновлением прокладки «СП-2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть возобновлено, как только позволят погодные условия. Согласно текущему метеопрогнозу — чуть ли не с 1 февраля 2020 года.

Две баржи-трубоукладчика (ТУБ), Fortuna и Defender, принадлежащие ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», уже с 27 января находятся в «полной боевой готовности», чтобы заменить «бежавшие с поля боя» под угрозой американских санкций швейцарские Pioneering Spirit и Solitaire компании AllSeas.

Конечно, замена предстоит далеко не равноценная. Тот объем работ, который «продвинутая» швейцарская техника могла выполнить за неделю-другую практически при любых погодных условиях на Балтике, наши баржи, не способные работать при более чем 3 баллах ветра, по самым оптимистичным прогнозам, будут делать до июля-августа. А если в дело вмешаются привходящие обстоятельства, все может затянуться и до конца текущего года, и даже еще «правее» по временной шкале.

В частности, отсутствие на российских баржах системы динамического позиционирования, позволяющей постоянно корректировать положение трубоукладчиков, не только требует дополнительного разрешения со стороны официального Копенгагена (а мы помним, как умело датчане прикидывались эстонцами, до последнего затянув выдачу «экологического» согласования на строительство газопровода в своих территориальных водах), но и не позволяет вести работы «на ходу». ТУБы сначала надо точно «заякорить» в нужном месте, уложить небольшой отрезок «трубы», после чего поднять якоря, сменить дислокацию и снова «заякориться».

В общем, немного «каменный век», но оставшийся примерно 80-километровый подводный участок (или 160 км на две нитки) — тоже всего лишь 1/16 часть от общей длины всего газопровода.

И все же, хотя отечественное импортозамещение до этих, весьма специфических, услуг пока не добралось и вряд ли в обозримом будущем доберется («другой Европы» на карте мира нет), игра вполне «стоит свеч». Бросать достроенный почти на 95% проект стоимостью около 6 млрд евро — непозволительная расточительность.

Да и с политической точки зрения это недопустимо: в конце концов, президент России Владимир Путин сказал, что американцы своего не добьются и «СП-2» будет построен до конца 2020—начала 2021 года, так что мы, как обычно в подобных случаях, «за ценой не постоим».

И главное, по-другому не получается — вернее, получается, но будет еще накладнее и дольше. Если, конечно, ветры мировой политики не улягутся, санкции не отменятся и, соответственно, швейцарцы не вернутся на оставленный ими фронт работ.

Иной вопрос, насколько будет востребован «СП-2» и, соответственно, насколько заброшена украинская газотранспортная система. Как известно, подписанный 31 декабря договор предусматривает обязательную прокачку через украинскую «трубу» 65 млрд кубометров «голубого золота» в 2020 году и по 40 млрд — в 2021–2024 годах. Пока этими объемами «не пахнет» и близко: согласно данным ООО «Оператор ГТС Украины», за период 1–19 января по данному маршруту прошло всего 1,42 млрд кубов газа — ровно втрое меньше, чем объем прошлогоднего транзита за тот же период времени.

«Газпром», хотя и платит украинской стороне по полной цене транзита, физически газ предпочитает не качать, а отбирать из своих запасов в Европе. Что, разумеется, в определенной степени препятствует снижению текущего уровня цен на европейском газовом рынке. Но и не держит их на таком уровне, при котором стал бы экономически оправданным импорт потребителями ЕС сжиженного сланцевого газа из США.

Это, так сказать, «наш ответ Чемберлену», в данном случае — Дональду Трампу и американским энергетическим компаниям, с их «сланцевой революцией». Весьма изощренный способ мести, надо сказать, приведший к тому, что цены на внутреннем рынка газа в США обрушились «ниже плинтуса», а это ведет к ускоренному росту долговой нагрузки на тамошних «сланцевиков», и без того «ушедших в минус» более чем на полтриллиона долларов.

Пока что из Вашингтона в Киев «указивки» о полном перекрытии транзитной газовой «трубы» из России в Европу не пришли, но их можно ждать в любой момент обозримого будущего — и под любым предлогом. Да, это будет нарушением только что заключенных соглашений, это будет потерей транзитных доходов, это будет очередным ускорением амортизации ГТС Украины и так далее. Но то, что Америка готова воевать против России «до последнего украинца», — ни для кого уже не секрет.

Секрет только в том, почему Киев тоже не против подобного развития событий, что, в частности, подтверждается все более активными антироссийскими эскападами украинского политического руководства.