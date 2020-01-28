Зеленский изменил состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества

Киев, 28 января. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В указе подчеркивается, что от исполнения обязанностей секретаря комиссии освобождается Сергей Дидинский. На его должность назначен руководитель службы по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса аппарата СНБО Украины Андрей Тивончук.

Кроме того, в составе комиссии значится замглавы Государственной таможенной службы Украины Денис Шендрик. Документ вступает в силу со дня его опубликования.