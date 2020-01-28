Автомобильная атака на здание ГУ МВД на Петровке действительно была

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с постовыми полицейскими, охраняющими въезд в ГУ МВД на Петровке, 38, А. Они подтвердили, что инцидент с автомобилем каршеринга, который трое неизвестных вечером 25 января направили на подъезд в режиме Drive, действительно был. Об этом также свидетельствует до сих пор неисправный шлагбаум и металлическое устройство заграждения, которые сфотографировал корреспондент ФАН.

Других подробностей об этом инциденте постовые не сообщили, так как это произошло не в их смену.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как трое неизвестных подъехали к зданию ГУ МВД по Москве на Петровке на светлом универсале, включили режим Drive на коробке передач и покинули салон. Машина без пассажиров протаранила шлагбаум и врезалась в здание ГУ МВД. Инцидент зафиксировали камеры видео наблюдения, нарушителей разыскивает полиция.

Работники компаний, арендующих рядом помещения, о странной атаке рассказать не смогли.

«Здесь в основном офисы, жилых домов практически нет. Спрашивать о том, что произошло ночью, бесполезно, в это время все дома. Я здесь живу, но ничего не видела и не слышала», — рассказала ФАН местная жительница.

Неисправный шлагбаум демонтировали и обещают в скором времени заменить.

В социальных сетях ситуацию комментируют жестко. Многие пользователи задаются вопросом, почему охрана сразу не предприняла мер к задержанию хулиганов. Другие удивляются последующей нерасторопности полиции, имеющей огромные возможности для розыска преступников, ведь каршеринговые машины оборудованы видеокамерами. Многие также удивились низкому качеству видео, на котором зафиксирован инцидент.

Редакция ФАН отправила запрос в ГУ МВД, о результатах мы сообщим позднее.