Лунгин прокомментировал слова Макаревича об отмене съемок фильма о «Машине времени»

Москва, 28 января. Музыкант Андрей Макаревич рассказал, что к 50-летию группы «Машина времени» известные российские режиссеры планировали снять совместный фильм из нескольких киноновелл. Однако Минкультуры РФ отказал в финансировании проекта, поэтому съемки решили отменить.

По словам Макаревича, режиссер Андрей Комаров придумал к 50-летию группы снять фильм, состоящий из 10-15 новелл, каждая на основе какой-то песни «Машины времени», каждая сделана отдельным режиссером. Музыкант сообщил, что проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам. Однако фильм не будет снят из-за отказа Минкультуры РФ профинансировать фильм.

Режиссер Павел Лунгин, который должен был снимать одну из картин для фильма, признался, что ему неизвестно об отмене съемок. Кроме того, режиссер не знает и о «запрете» фильма.

«Я ничего не знаю. Впервые слышу об этом. Я с Андреем [Макаревичем] в хороших отношениях, мы дружим, и чтоб я от него не слышал… Я не знаю, что это кто-то запрещал, когда это было», ― сказал Лунгин в комментарии телеканалу «360».

Ранее ситуацию вокруг фильма о «Машине времени» прокомментировал журналист Владимир Соловьев. По словам телеведущего, данный фильм необязательно должен был сниматься на бюджетные средства, так как Макаревич со своим талантом при поиске других источников финансирования мог сделать вполне успешный коммерческий проект.