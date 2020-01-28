Глава СОЦПРОФа Малкин объяснил важность конкурса «Хорошие новости России»

Награждение победителей конкурса «Хорошие новости России», организованного Федеральным агентством новостей, состоялось в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в знаковый для Санкт-Петербурга День снятия блокады.

Дипломы и денежные призы за лучшие позитивные материалы о жизни нашей страны получили журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска. Почему сегодня так важно продвигать в российских СМИ позитивную повестку, отходя от насаждаемой либералами «чернухи» и воспитывая у людей самоуважение, корреспонденту ФАН рассказал один из гостей церемонии — руководитель независимого Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Игорь Малкин.

Россиянам нужно помогать

Разговор с Игорем Малкиным начался с обсуждения деятельности объединения профсоюзов, которое он возглавляет.

— Расскажите про ваше объединение, чем занимаетесь?

— Мы независимое объединение СОЦПРОФ, которое не входит в федерацию (Федерация независимых профсоюзов РФ, возглавляемая Михаилом Шмаковым. — Прим ФАН). Когда у людей что-то случается, идут к нам. И нам удается многим помочь, несмотря на то, что, когда у нас была реформа трудового кодекса, оттуда выкинули много преференций для профсоюзов.

А вообще у нас сейчас этап построения капитализма, скажем так, от дикого — к менее дикому. Но пока Верховный суд занял позицию, что в случае какого-то трудового спора работник и работодатель равны. Но у работодателя — юридический отдел, прибыль, на которую можно нанять штат юристов, чтобы «на равных» участвовать в споре с работником, у которого ничего этого нет, и которому, например, это предприятие не выплачивает зарплату.

Вот с этим наши активисты и борются, поэтому сегодня профсоюзная работа в основном происходит в судах: кого-то незаконно, как ему кажется, уволили, сократили, наказали, кому-то неправильно изменили условия труда и так далее — такие трудовые конфликты не редкость. Впрочем, сейчас правительство сменилось, и, возможно, ситуация в этой сфере улучшится.

«Либералам пора перестать манипулировать общественным сознанием»

— Что вас связывает с проектом ФАН «Хорошие новости России»?

— У меня с вашими «хорошими новостями» связаны самые радужные надежды. И я, и все, кто в курсе вашего проекта, считают, что такой конкурс — это знаковое явление. А то пока у нас во многих либеральных СМИ преобладает тенденция, что дескать в России все плохо. Зайдешь в интернет-новости — либо чернуха, либо жареные факты. Нигде такого нет, чтобы к самим себе относились столь неуважительно.

Могу сослаться на опыт моего товарища, который долго жил в США. Да, там формально нет цензуры, но там есть экономика, и если ты себе такое позволяешь, тебя так закрутят экономически! Посмотрите любой американский фильм, в каком бы жанре он ни был снят — про туземцев, про древних римлян, фэнтези — там постоянно идет накачка: пришел герой, всех победил, и все стало хорошо. Но не нужно думать, что там у них и вправду все так хорошо, как нам показывают. Многие наши сограждане пожили за границей и вернулись разочарованными.

Мой товарищ, поживший в Штатах, приехал сюда и долго поражался: почему здесь нет ни одной передачи, в которой бы честно рассказывали, как живут наши сограждане за рубежом — сколько платят налогов, какие к ним требования и так далее. А то все считают, что там — у них — сказка, а здесь у нас все плохо.

Как почитаешь или посмотришь некоторые наши ресурсы — полное впечатление, что у нас в России все плохо, все плохие. Порой кажется, что у нас вообще невозможно найти что-то хорошее! Кроме того, у некоторых журналистов просто напрочь отсутствует социальная ответственность, поэтому самые чудовищные искажения — обычное дело.

Честно сказать, такое к самим себе отношение уже начинает надоедать. Либералам пора уже перестать манипулировать общественным сознанием, и очень хорошо, что вы прикладываете силы, чтобы нам всем от этого уйти.

Поэтому ваш конкурс — это очень серьезная заявка, и, что особенно ценно, — заявка изнутри самого журналистского сообщества. Это знак, что люди не хотят быть идиотами, не хотят шарить по медийным помойкам. Поэтому то, что вы начали, это очень важно. Бог даст, это будет развиваться, поддерживаться другими СМИ и станет трендом.