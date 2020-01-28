Бойца ММА Александра Емельяненко выпустили из ИВС Анапы. ФАН-ТВ

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел из изолятора временного содержания Анапы. В распоряжении ФАН появилось соответствующее видео. В ИВС Анапы Александр Емельяненко провел семь суток за то, что нарушил общественный порядок. Спортсмена задержали на базе отдыха в поселке Супсех под Анапой.

Александр Емельяненко выступает в тяжелом весе. На его счету 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Отметим, что ранее боец уже был осужден за изнасилование. В колонии провел два с половиной года.