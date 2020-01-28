«Белые каски» прибыли в Идлиб для подготовки фейкового видео о «химатаке»

Дамаск, 28 января. Сотрудники НКО «Белые каски» прибыли в деревню Эйната сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник заявил сирийский правозащитник Ахмад Казем.

По его словам, «Каски» собираются вновь фальсифицировать химатаку и снять постановочное видео, чтобы потом обвинить сирийскую армию в насилии над мирными жителями, передает РИА Новости.

Отметим, что накануне сирийское информагентство SANA сообщило, что контролирующие Идлиб террористы и протурецкие боевики готовят новую фальсификацию химической атаки на западе провинции Алеппо. По информации издания, таким образом радикалы хотят дать предлог западным странам для нового удара по Сирии и тем самым остановить продвижение сирийских войск в Идлибе.

Скандально известная НКО «Белые каски», которая финансируется напрямую Госдепартаментом США, выпустила уже несколько постановочных роликов, инсценирующих последствия химатаки в Сирии, которые стали формальным поводом для ракетного удара Соединенных Штатов по территории САР. Впоследствии специалисты Минобороны РФ провели расследование и установили личности сирийских жителей, которые за еду и вознаграждение согласились исполнить роль «жертв» в ролике «Касок».

В январе Россия передала в ООН доказательства фальсификации химатаки, которая якобы произошла в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, есть все основания для того, чтобы распустить организацию, однако ООН вряд ли на это пойдет, поскольку «Каски» тесно сотрудничают с западными спецслужбами.