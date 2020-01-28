Глава мюнхенской конференции предлагает повторить путь Роммеля в Ливии

Бундесвер может отправить военный контингент в Ливию в случае начала миротворческой миссии на территории североафриканского государства в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, мотивируя это тем, что ФРГ выступало недавно в качестве инициатора саммита в Берлине по урегулированию ливийского кризиса. По словам вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, немецким солдатам нечего делать в Северной Африке, поскольку это может еще больше усложнить ситуацию в Ливии.

Стоит отметить, что Германия и так безуспешно пыталась перехватить ливийскую повестку у России в ходе прошедшей 19 января международной конференции по Ливии в Берлине. Однако на европейской площадке прозвучали уже давно известные тезисы, ничего нового западные политики не смогли предложить, а вместо этого беспокоились исключительно о потере доходов из-за остановки ливийских нефтяных месторождений.

По мнению специалиста по геополитике, введение немецких солдат в Ливию даже в качестве миротворцев ни к чему хорошему не приведет, а только станет дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе. Он напомнил Берлину о том, что в Северной Африке по-прежнему помнят бесчинства гитлеровских войск в период с 1941 по 1943 года, которыми командовал генерал Эрвин Роммель.

«Трудно предположить что-либо, потому-то после появления на ливийской территории серьезного контингента игиловцев, появление там бундесвера будет очень некстати. Кроме того, Совет Безопасности ООН этот вопрос (миротворческой миссии в Ливии – Прим. ФАН) еще не рассматривал. Все это имитация миротворчества. Бундесвер как серьезная военная единица в Северной Африке не рассматривается, поэтому это будет не миротворческая миссия, а излишний раздражитель. У арабов длинная память, они могут припомнить бундесверу все то, что немецкие солдаты сделали в свое время. Это заявление носит скорее декларативный характер, и ничего хорошего не принесет. Из немцев миротворцы, как из моджахедов агрономы. Я думаю, что это заявление (Ишингера. – Прим. ФАН) затеряется в других заявлениях такого же «миротворческого» характера и последствий иметь не будет», – уверен эксперт.

Также собеседник ФАН констатировал, что в настоящее время вооруженные силы Германии не идут ни в какое сравнение с более боеспособными силами, которыми располагал в годы Второй мировой войны Роммель на североафриканском направлении. Он напомнил, что, впрочем, даже это не спасло гитлеровского командующего от разгрома и последующей капитуляции.

«Нынешний бундесвер и войска Роммеля – это небо и земля. У Роммеля были хорошо вооруженные, обученные, дисциплинированные и знающие свое дело солдаты. Бундесвер сейчас – это в лучшем случае красивые парады и конечно же рекламные ролики. Нет, Северная Африка – это не для немцев, поэтому они в свое время и пошли в Антарктиду», – заключил Анохин.

Напомним, 19 января в германской столице прошел международный саммит, посвященный урегулированию ливийского кризиса. Инициативу проведения этого мероприятия предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель, на фоне прошедшей встречи по Ливии 13 января в Москве, которая в очередной раз доказала высокую эффективность российской дипломатии. Несмотря на свой масштаб и активное освещение в СМИ, берлинским переговорам так и не удалось добиться сколько-нибудь значимых результатов, а лишь продолжить мирные процессы, запущенные президентами России и Турции.

Войска генерала Эрвина Роммеля были вынуждены капитулировать в мае 1943 года после того, как были заблокированы силами союзников в Тунисе. Незадолго до этого командующий группой армий «Африка» безуспешно пытался отговорить Гитлера от продолжения африканской кампании, осознав будущий провал, но фюрер отказал ему.