Опасности широкого распространения коронавируса нет — заключили специалисты. ФАН-ТВ

Угрозу распространения коронавируса обсудили сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

Опасности масштабного распространения коронавирусной инфекции нет, считает руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко. Она отметила, что вирус распространяется не так легко и быстро, как, например, грипп или корь. Для того, чтобы заразиться, нужен тесный длительный контакт с больным, в основном в зоне риска находятся семьи зараженных людей. Лариса Руденко добавила, что в Институте экспериментальной медицины разработку вакцины от коронавируса начали около двух лет назад. Однако, в ближайшие месяцы она появиться не может, ведь нужен ряд клинических испытаний.

«Такая платформа разрабатывается, она будет основой для создания любой коронавирусной вакцины», — отметила руководитель отдела вирусологии ИЭМ Лариса Руденко.

По словам экспертов, сегодня в России нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. В Китае же, по данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, число заболевших уже превысило четыре с половиной тысячи человек, больше ста из них — скончались.