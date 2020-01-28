Навальный «переобулся», став «главным защитником» Конституции РФ

Политолог Дмитрий Солонников считает, что скандальный блогер Навальный, изначально требовавший изменить Конституцию РФ, в привычной для себя манере «переобулся» в угоду актуальной теме.

Ранее скандальный видеоблогер Алексей Навальный прокомментировал прозвучавшие в президентском послании предложения по изменениям в основной закон РФ. В своем посте он сообщил, что считает действующую в настоящее время конституцию страны «омерзительной», однако в то же время осудил своих сторонников, которые начали протестовать против предложений модернизировать часть статей.

Примечательно, что не так давно Навальный и сам был убежден в необходимости внесения изменений в конституцию страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в середине июля 2017 года.

«Я, безусловно, буду менять конституцию. Конечно, изменение конституции — это не то, что может сделать президент просто своим указом, к счастью. Но я не испытываю никакого пиетета перед этой конституцией, она плохая», — подчеркнул Навальный.

Были у Навального и собственные предложения по вносимым изменениям. Так, новый закон должен был содержать положения, согласно которым один человек не сможет избираться на выборах президента более двух раз, при этом срок полномочий президента составит четыре года. Кроме того, «революционер-любитель» предлагал прописать выборность губернаторов и мэров, а также работу независимой судебной системы.

И вот, когда в своем послании Федеральному собранию президент России предложил ровно все то же самое, борец за все хорошее и против всего плохого выступает с диаметрально противоположной позицией. Комментируя разворот лидера так называемой российской оппозиции, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в современной политической реальности уже нет места позерам.

«Я бы тут не говорил отдельно о Навальном, ведь чем больше о нем разговоров, тем больше его популярность, и именно на эти цели направлена его деятельность. Но в целом довольно большое количество оппозиционеров сейчас пытаются сделать вид, что конституция у нас никогда не менялась, хотя это не так, а за последние 25 лет это происходило несколько раз. Принимались законы, изменения в конституцию, но никто этого не замечал, ничего особенного в этом не видел. Кстати, грамотные юристы должны быть в курсе», — поясняет эксперт.

По словам собеседника ФАН, удивляться изменчивой позиции Алексея Навального не стоит, ведь этот человек «выступает против целого ряда официальных государственных предложений», особенно если они касаются основного закона.

«Не он один такой, их много, ничего оригинального в этой позиции нет. Все, что делается государственными институтами, все, что предлагается сверху, всегда Навальным и его сторонниками воспринимается в качестве критики. То есть это критика ради критики и ради того, чтобы поднять свою узнаваемость. Нужно находиться в зоне внимания, нужно быть актуальным, есть актуальная тема, и, значит, по ней надо высказаться. Сейчас актуальная тема — изменения в конституцию, он высказывается по этой теме, и плевать, что раньше говорил другое», — заключил политический аналитик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем официальном обращении к Федеральному собранию обозначил курс на проведение политических изменений в стране за счет конституционной реформы. Она должна значительно усилить Россию, сделав при этом хорошо защищенной от иностранного влияния. Помимо этого, президент предложил законодательно закрепить важнейшие права граждан.