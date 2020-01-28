Вице-премьер Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве РФ

Симферополь, 28 января. Вице-премьер Марат Хуснуллин станет куратором Республики Крым в правительстве России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В программе ничего не изменится, и то, что было Дмитрием Николаевичем [Козаком] заложено», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, он разговаривал с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на прошлой неделе. Удалось договориться, что куратором Республики Крым будет Марат Хуснуллин, с которым в ближайшее время состоится встреча.

Сергей Аксенов обратил внимание на то, что все программы, которые были заложены уже бывшим куратором вице-премьером Дмитрием Козаком, будут реализованы.