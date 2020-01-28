Законы с 1 февраля 2020 года: инфографика изменений

Федеральное агентство новостей представляет инфографику, рассказывающую о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в России с 1 февраля 2020 года.

С 1 февраля российские пенсионеры, имеющие право на получение единовременной денежной выплаты, получат прибавку на 3%. На столько же увеличится и стоимость набора социальных услуг. Увеличение заметят те, кто получает его денежный эквивалент. В целом повышение коснется свыше 15 млн россиян.

С февраля перестанут действовать устаревшие советские законодательные акты. Речь идет о 3709 законах, принятых в период с 1917 по 1991 год и утративших актуальность в современных реалиях.

С 1 февраля при покупке товаров в торговых автоматах россияне перестанут получать кассовые чеки, но только в том случае, если вендинги оборудованы дисплеями и программным обеспечением, которое выводит на экраны QR-коды чеков.

С февраля иностранные СМИ, имеющие статус иноагента, будут платить штрафы за нарушения установленного порядка деятельности в России. Для физлиц штраф составит 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для организаций — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы вырастут до 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

С 1 февраля поднимется тариф за проезд большегрузных автомобилей по трассам федерального значения. Если сейчас он составляет 2,04 рубля, то с нового месяца поднимется до 2,20 рубля.

С 27 февраля в России вступают в силу следующие разделы Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения»: о медицинском обслуживании, об обеспечении во время болезни, об обеспечении в преклонном возрасте, об обеспечении тех, кто перенес несчастный случай на работе или получил профессиональное заболевание, об обеспечении по материнству, об обеспечении при наступлении инвалидности, об обеспечении в случае утраты кормильца.

Подробнее — в материале ФАН.