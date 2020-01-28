Жена Кокорина рассказала о будущем футболиста

Москва, 28 января. Футболист Александр Кокорин заявил, что он пропустит второй сбор основной команды «Зенит». Вместо этого он отправится на сбор молодежной команды «Зенит-2».

«Единственное, что могу сказать, — я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», — пояснил спортсмен ТАСС.

Кокорин затруднился ответить на вопрос о возможном переходе в другой клуб, подчеркнув, что от него зависит далеко не все.

Ранее супруга футболиста Дарья Валитова написала в Instagram, что ее муж не сможет продолжить карьеру в «Зените». Она добавила, что для 28-летнего форварда это большой удар, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Кокорин и полузащитник Павел Мамаев в 2018 году оказались в центре громкого скандала, когда устроили драку в центре Москвы. Одним из пострадавших тогда стал чиновник Минпромторга России Денис Пак. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». В итоге Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам колонии, Кокорин — к одному году и шести месяцам. Оставаясь в колонии, спортсмены не прекращали тренировок и участвовали в местных матчах. В сентябре прошлого года оба игрока были освобождены по УДО.

После этого «Зенит» заключил новый контракт с Кокориным до конца сезона. В январе футболист был арендован ФК «Сочи». Об этом сообщил гендиректор клуба Дмитрий Рубашко.