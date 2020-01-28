Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века» США по Ближнему Востоку

Москва, 28 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в среду, 28 января, прилететь в Москву, чтобы лично рассказать президенту РФ Владимиру Путину об американском плане урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Нетаньяху Анна Йонатан-Леус.

Сообщается, что сейчас глава правительства Израиля находится в Вашингтоне, где вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по так называемой «сделке века».

«Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента РФ Владимира Путина со «сделкой века» президента США Дональда Трампа», — рассказала Йонатан-Леус.

Кроме того, Нетаньяху намерен в Москве «обсудить различные вопросы региональной повестки дня».

Накануне Трамп анонсировал «сделку века» по урегулированию на Ближнем Востоке. По словам президента США, Нетаньяху одобрил инициативу Вашингтона, а Палестина примет ее в будущем.

Однако власти Палестины уже высказались против американского плана и призвали экстренно созвать Совет Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил посол Палестины в Каире Дияба Аллоха. По его словам, ЛАГ должна выработать единую стратегию по сопротивлению американскому вмешательству.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США по приказу Трампа. Тегеран ответил ракетными ударами по американским военным объектам на территории Ирака.

В ближневосточных странах все чаще можно услышать призывы местных жителей «янки, гоу хоум», выступающих против агрессивных действий США. При этом Вашингтон игнорирует даже требование парламента Ирака о выводе американских войск из региона.