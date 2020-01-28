Путин проведет совещание по вопросам развития моногородов в Когалыме

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин проведет в Когалыме совещание по вопросам развития моногородов, взаимодействия между корпорациями и региональной властью.

Идею мероприятия на встрече с главой государства высказал глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью», — заявил Алекперов.

По мнению топ-менеджера, в качестве примера на совещании можно рассмотреть какой-нибудь моногород из Западной Сибири, поскольку «там есть чем гордиться».

В ответ Путин выразил готовность провести подобное совещание.

«Принимается», — ответил национальный лидер.

Кроме того, на встрече с Алекперовым Путин отметил позитивный настрой африканских партнеров, которые, по словам президента, просили только совместной работы.

Алекперов также заявил, что после саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи, открылось «уникальное окно возможностей» для сотрудничества с африканскими странами. Он сообщил, что уже сегодня «Лукойл» принимает участие в проектах, реализуемых в Западной Африке, передавало Федеральное агентство новостей.