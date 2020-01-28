Россия и Сирия нацелены на выдворение американских военных с Ближнего Востока

Москва, 28 января. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с российской делегацией в Дамаске, в ходе которой стороны «сверили часы». Вопрос дестабилизирующего фактора США на Ближнем Востоке мог стать одной из ключевых тем встречи, считает эксперт Александр Перенджиев.

Российская делегация провела ряд встреч с представителями ключевых сирийских ведомств. В состав делегации РФ на встрече с Асадом вошли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД Сергей Вершинин и эксперты от Министерства обороны РФ.

Член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке меняется стремительно, возникают новые вызовы и угрозы.

«Реагировать на перемены необходимо, а для этого требуется периодически «сверять часы» между Россией и Сирией — обмениваться мнениями, корректировать общий курс и стратегии поведения», — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Одной из главных тем переговоров представителей России и Сирии стала необходимость ограничения политического влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, а также выдворение американского контингента из региона.

«Основным истинным фактором дестабилизации в регионе были и остаются США, которые вмешиваются в мирные процессы, блокируют перспективные договоренности и создают очаги напряженности, перерастающие в вооруженные конфликты. Именно американцы создают, вооружают и финансируют многие группы боевиков в Сирии и Ираке. В Москве и Дамаске это понимают», — добавил Перенджиев.

Эксперт отметил, что в настоящий момент вопрос о выдворении США с Ближнего Востока как никогда актуален: уже три страны региона выступили против американского присутствия ― Сирия, Иран и Ирак. Лишь уход США с Ближнего Востока вернет в регион мир и стабильность, другие же варианты чреваты бесконечными войнами и конфликтами.