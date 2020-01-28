Генерал-майор ФСБ рассказал ФАН о «лубянском стрелке» и о роли КГБ в распаде СССР

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов — личность историческая. Он отдал больше тридцати лет службе в правоохранительных органах. Был оперативным сотрудником Комитета государственной безопасности СССР, в том числе служил в пятом управлении КГБ (политическая контрразведка). Так же тем, что стал первым пресс-секретарем этого могущественного советского ведомства. На его глазах происходили процессы, которые привели к распаду Советского Союза и чуть не привели к ликвидации Федеральной службы безопасности.

Сегодня генерал-майор ФСБ в запасе продолжает держать руку на пульсе внутриполитической ситуации в стране, участвует в общественной работе, дает комментарии СМИ.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Александр Михайлов рассказал о самых последних нашумевших событиях в России, а также о тех, что стали уже историей.

— Прошло почти два месяца после нападения Евгения Манюрова на Лубянку, а ясности в этом деле больше не стало. Как вы считаете, действовал ли в данном случае просто неадекватный человек, или за преступником стояли некие «кукловоды»? Тем более что и место нападения знаковое, и день – 19 декабря День военной контрразведки.

— Около здания ФСБ на Лубянке уже не раз происходили инциденты. Был взрыв около приемной, поджигали дверь. Было несколько попыток прорыва в здание. На мой взгляд, статус этого места в данном случае не причем. Вопрос в том, что мы действительно имеем дело с человеком, в какой-то период ставшим неадекватным.

В пользу этого говорит тот факт, что у него не было плана достигнуть определенной цели. По сути, стрельба не была направлена против кого-то конкретного. Погибли совершенно случайные люди. Он стрелял по второму и третьему этажу, совершенно не представляя, кто может находиться в этих кабинетах. Если бы он продумал свое преступление с точки зрения наибольшего резонанса, он бы начал стрельбу у главного входа, куда подъезжают высокопоставленные офицеры ФСБ и другие статусные люди.

Пока история с «лубянским стрелком» производит впечатление неконтролируемого взрыва мозга. Более внятных объяснений ни у кого нет.

— Недавно была история с «керченским стрелком» и тоже возле знакового для России места – Крымского моста…

— Делать конспирологические выводы из сопоставления этих двух кровавых инцидентов я бы не стал. Мы живем в обществе, где регулярно приходится испытывать повышенное психологическое напряжение. Не удивительно, что немотивированные преступления сегодня – это распространенное явление по всему миру. Особенно в развитых странах.

С каждым фактом, когда обычный человек взял в руки оружие и начал стрелять в окружающих, надо разбираться отдельно. Даже если мы с вами сейчас проведем аналогии между преступлениями в Керчи и на Лубянке в Москве, это без конкретных фактов будет очень бледно и неубедительно.

Я думаю, не случайно дело Евгения Манюрова квалифицируется как уголовное. Если бы это преступление было признано терактом, на его расследование были бы брошены куда более серьезные силы, чем сейчас. Пока это просто уголовное дело, хотя и резонансное. Главный вопрос – почему совершено убийство, и как мне кажется, следствие этого до сих пор не прояснило.

— А в принципе передовые спецслужбы сегодня способны зомбировать человека на долгое время?

— Ученые давно пытаются разгадать природу зомбирования, которым периодически пользуются преступники. Если говорить о нашей стране — это не вопросы исключительно компетенции ФСБ. Этим занимаются научные сотрудники специальных институтов.

В целом, согласитесь, государство имеет куда большие ресурсы для изучения разного рода аномальных явлений, чем даже влиятельная силовая структура. Повторяю: исследования ФСБ не самостоятельны, мы занимаемся ими только совместно с научными институтами, для которых это — основной хлеб.

— И случаев, когда гипноз мог бы быть применен спецслужбами в благих целях, вам не известно?

— Я в своей практике с применением таких разработок не сталкивался. Хотя именно на время моей работы в ФСБ пришлись обе чеченские военные кампании. А согласитесь, это очень большой соблазн – «запрограммировать» кого-то из сепаратистов, чтобы они «влияли» на своих главарей.

— Александр Георгиевич, вы известны как первый руководитель пресс-службы КГБ СССР. Вас назначили на эту должность в конце 80-х годов прошлого века, к вам тогда стекалась самая разноплановая информация. Как считаете, была ли возможность у КГБ в той ситуации удержать от распада СССР?

— Вы знаете, мне много уже приходилось слышать дилетантских рассуждений, что КГБ чего-то там должно было сделать, чтобы спасти СССР. Начнем с того, что негативные процессы, с которыми мы столкнулись в позднесоветский период, в первую очередь были обусловлены экономическими причинами. Во второй половине 80-х экономика Советского Союза уже лежала на боку, и лидеры большинства республик задумывались, как дистанцироваться от союзного центра и не платить налоги в государственный бюджет СССР.

Что касается политики, то в середине 80-х престарелые члены Политбюро ЦК КПСС всячески пытались «корректировать» работу нового амбициозного генсека Михаила Горбачева. А тот в свою очередь стал гнуть свою линию, в результате чего возникло много дрязг в руководстве страны. В какой-то момент Горбачев решил строить свою политику, не обращая внимания ни на критику со стороны, ни даже на просто обоснованные замечания.

Я хорошо помню, что в середине 80-х мы в КГБ по самому широкому кругу вопросов писали спецсообщения. Их темами были не только политические вопросы, но и вопросы экономики, экологии и т. д. Только по ситуации на Чернобыльской атомной электростанции еще до того, как там произошла авария, было написано более 40 записок. В них предупреждалось об опасности использования атомных электростанций в экспериментальных лабораторных целях. Писали об уязвимости Чернобыльской АЭС. При этом КГБ не просто констатировал факты. Мы, используя компетентные мнения специалистов в разных сферах, вносили свои предложения, основанные на их выводах.

До Горбачева на такие записки была быстрая и острая реакция. Всегда в Политбюро выносилась резолюция, и наши спецсообщения отправлялись на рассмотрение в соответствующие ведомства. С нашим мнением в итоге могли не согласиться, но всегда тщательно изучали выводы и предложения.

Еще с конца 70-х годов мы стали замечать, что в советском обществе нарастают протестные настроения. Они внешне были незаметны, поскольку идеологически советские люди были еще довольно управляемы. Но недовольство росло изнутри.

В середине 80-х мы докладывали в Политбюро о нарастании центробежных тенденций и националистических настроений в республиках. Причем все это поощрялось Народными фронтами, которые создавались в республиках с санкции ЦК КПСС. Подразумевалось, что эти фронты будут инструментом для решения проблем на местах. Но они очень скоро переориентировались на другие задачи.

Республиканские управления КГБ докладывали, что деятельность фронтов ведет к развалу страны. Но Горбачев был из тех людей, кто всегда шел от обратного. Он видел за деятельностью нацфронтов «плюрализм мнений».

Как поется в одной известной песне: «На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай с ним, что хошь». Вот это как раз про нашего руководителя той поры. Ему тогда уже сильно вскружили головы постоянные комплименты западных «партнеров».

В какой-то момент мы поняли, что наши спецсообщения он не читает и, в свою очередь, перестали готовить предложения в своих записках. Просто писали на них: «Сообщается в порядке информации». Это все ложилось под сукно. Все эти документы можно и сегодня поднять в особой папке Росархива.

— А среди руководства КГБ не возникало идей взять ситуацию в свои руки?

— Часто КГБ представляют как некую сверхмогущественную организацию. Но напомню, что Комитет госбезопасности – орган исполнительной власти. И на местах в республиках мы не могли действовать в обход республиканского руководства.

На всю страну тогда было 95 тысяч сотрудников КГБ (без учета пограничников и войск правительственной связи). Из них непосредственно оперативной работой занималась примерно десятая часть. Остальное — обслуживающий персонал. И вот, посудите сами, что могут сделать 10 тысяч человек в огромной стране, не имеющие влияния на ее руководство.

К тому же раскол происходил и внутри КГБ. Я помню, когда в июне 1988 года началась 19-я партийная конференция, мнения моих коллег по КГБ разделились. На этой конференции впервые сами коммунисты стали говорить очень критичные жесткие вещи о советской действительности. Кто-то у нас поддерживал эту критику, кто-то отрицал. И даже конфликт Горбачева и Ельцина разделил КГБ.

Горбачеву уже мало верили — слов много, а дел мало. С другой стороны мы слышали резкие заявления Ельцина и со многим соглашались, поскольку видели изнутри развал политического руководства, стагнацию общества.

В общем, резюмирую вышесказанное: КГБ по определению не мог предотвратить развал СССР, поскольку сам развал шел сверху. Мы не могли арестовать всенародно избранного президента СССР Михаила Горбачева.

Вспомните, чем окончилась форосская история. И тем, кто обвиняет нас в том, что мы изменили присяге СССР, советую перечитать текст этого документа. В нем говорится, что мы обязуемся выполнять приказы советского правительства. А что это такое было?

И заодно напомню: с августа 1991 года по февраль 1992-го, то есть в то самое время, когда решалась судьба Советского Союза, КГБ, по сути, был отстранен от дел. Большое количество офицеров уволилось после августовского путча, многих руководителей арестовали. Почти все сотрудники КГБ были за штатом, моральное состояние у нас было ниже плинтуса.

В декабре 1991 года Ельцин упразднил КГБ и МВД, создав одну, сходную с НКВД, структуру — министерство безопасности и внутренних дел (МБВД). Грубейшее нарушение Конституции.

В феврале 1992-го, после распада СССР, мы попытались остановить развал уже Российской Федерации. Через Конституционный суд (впервые в истории России) отменен указ президента Ельцина о слиянии КГБ и МВД, с которого могли начаться непредсказуемые последствия. И началось фактическое восстановление спецслужб в России, потерявших свои республиканские структуры. В немалой степени благодаря именно этому мы сумели остановить центробежные тенденции в Российской Федерации.

— Сегодня ФСБ может считаться одним институтов, скрепляющих целостность государства?

— ФСБ, как и КГБ в свое время, является органом исполнительной власти. То есть мы обязаны выполнять законы, выработанные Госдумой, тех, кто стоит над нами. Раньше был ЦК КПСС, теперь – лично президент России и Совет Безопасности России. Поэтому ФСБ может эффективно выполнять задачи по укреплению безопасности страны только при наличии крепкой президентской власти.

— В последнее время довольно часто можно услышать о шпионских скандалах с рассекречиванием российских агентов. Если сравнивать с советским периодом – их стало больше? Или тогда многое просто не предавалось огласке?

— В СССР все шпионские скандалы были под ковром. Их редко озвучивали. Типа, ТАСС уполномочен заявить… Вообще о разведке мы можем судить только по ее провалам. К тому же сейчас общество стало более прозрачным. Мы в КГБ вели разную работу, проводили сложные мероприятия. Но не было ни одной утечки в СМИ на этот счет.

После распада СССР ситуация принципиально изменилась. Сотрудникам стало гораздо сложнее выполнять свои обязанности. Да и, положа руку на сердце, уровень отбора кадров на тот момент серьезно упал. У сотрудников спецслужб появилось слишком много искушений. Я всегда говорил, что сотрудники, которые вступают в контакт с преступниками, попадают в зону риска. Там соблазн очень велик. Они могут постепенно срастись с преступными сообществами.

До начала 90-х годов мы не внедряли своих сотрудников в банды. Только через привлеченных к сотрудничеству лиц, то есть через агентуру. В советское время мы могли вести свой «объект наблюдения», при этом не встречаясь с ним лично месяцами, а то и годами. Сейчас ситуация более менее выправляется. Есть аресты, привлечение к уголовной ответственности лиц, предавших интересы службы. Но никто не застрахован от провалов. У организованных преступных групп куча денег, невероятный цинизм и презрение к нормам закона. И моральная, идеологическая мотивация сотрудников не для всех имеет такое большое значение как раньше.

— Как вы оцениваете нынешний уровень работы ФСБ? То, что теракты у нас в крупных городах теперь случаются редко, это показатель хорошей работы силовиков?

— Да, это и есть признак хорошей работы спецслужб, когда не происходит терактов.Так устроено информационное общество, что мы все обращаем внимание на тяжкие последствия — теракты, жестокие убийства, коррупционные скандалы. Когда этого нет, о спецслужбах особо и не вспоминают.

ФСБ сейчас неплохо работает. Значительная часть терактов нейтрализуется даже не на стадии подготовки, а на стадии замысла. Мерзавцы только задумались о теракте, запаслись оружием и взрывчаткой, а их уже арестовали. Это говорит о высокой квалификации оперативных работников. Но не будем забывать, что сейчас выросли и технические возможности спецслужб. Безопасности уделяется большое внимание, подтягиваются лучшие интеллектуальные силы к этой работе. Сотрудники ФСБ чаще имеют возможность получать упреждающую информацию.

В пользу того, что за «лубянским стрелком» не стоит какая-то организованная преступная группировка, говорит то, что до самого нападения на ФСБ о нем никто не знал. Труднее всего выявить немотивированных психопатов-одиночек.

Отдавая должное профессионализму нынешних коллег, хочу отметить особенность нашей работы в советское время. Основа успеха — профилактика. Когда к нам в КГБ приходила упреждающая информация о потенциальном угонщике самолета, например, мы наоборот, старались его отвести от этого преступления. Создавали различные сложности, так сказать, для воплощения преступления. Бывало, что после цепи оперативно-профилактических мер люди, мечтавшие убежать из СССР на угнанном самолете, отказывались от своего замысла.

Стояла задача предотвратить преступление по-тихому, не множить преступников с ореолом мученичества, уберечь заблудшего. Часто опрометчивый суд мог из него сделать лидера сил, недовольных государственным строем. «Свинтить» человека просто, сложнее работать с ним так, чтобы остановить его у последней черты. И уж тем более ради результата не провоцировать человека на преступление.

В советское время, кстати, в КГБ был осужден сотрудник особого отдела, который знал, что некий прапорщик хочет украсть и продать оружие. Наш сотрудник спровоцировал прапорщика на это преступление, за что его потом осудили.

— В СМИ просачивается информация о деятельности исламистов, как на территории России, так и в ближнем зарубежье. Насколько серьезна эта угроза для нашей национальной безопасности, на ваш взгляд?

— Это серьезная проблема. Мы по-прежнему живем в условиях политической напряженности. И зачастую она связана не с врагом извне, а в большей степени с деятельностью местной власти. В том же Дагестане в недавние годы было очень много террористических проявлений. Были годы, когда там погибало до 60 сотрудников МВД и ФСБ. И сейчас там не так спокойно, как хотелось бы.

Так вот, многие инциденты в Республике Дагестан преподносились как теракты, но зачастую за ними скрывался криминал. Разборки кланов в республике. Только один клан у власти, другой – нет. Где-то напали на представителей власти из чисто криминальных побуждений, а руководству и спецслужбам преподносится это как террористическая деятельность.

А вот если говорить конкретно об исламистах, то многие их них уже сидят. Но проблема в том, что рано или поздно они выйдут. И что-то подсказывает мне, что зона их не перевоспитает. По крайней мере — большую часть осужденных. Мало кто там жалеет о том, что совершил или собирался совершить преступление. Они жалеют, что попались. При этом они там учатся друг у друга, обмениваются опытом, так сказать. Поэтому, когда они выйдут на свободу, за ними нужен будет глаз да глаз.

Сегодня важный стимул для террористов — деньги. Тем более в обществе, где они так много значат. На том же Северном Кавказе во время чеченских кампаний мы столкнулись с парадоксом: уничтожаем боевиков, а численность бандформирований почти не снижается. Теперь-то уже ясно, что на «вакантные», хорошо оплачиваемые места в бандах тут же находились желающие заработать на «борьбе с неверными».

Одними репрессиями и уничтожением террористов ничего не добьешься. У каждого убитого террориста найдутся идейные последователи и родственники. Как раз Чечня нам показала, что для победы над терроризмом и достижения стабильности необходимо большое внимание придавать социальному аспекту.

— Вы считаете, что ситуация в Чечне устойчива?

— На данный момент, безусловно. Сегодня Грозный — один из самых безопасных городов, там даже машины на ночь не запирают. Я встречался с министром МВД, он показывал мне сводки, в которых за сутки не зафиксировано ни одного происшествия.

Если предположить, что снова появятся силы, призывающие к независимости Чечни, широкой поддержки в народе они не найдут. Притом что деньги, которые выделяются Чечне, не всегда больше, чем те, что выделяются другим республикам. Другое дело, что эти деньги, как правило, доходят по назначению. Все эти деньги можно «увидеть» на улицах Грозного и других городов.

Люди видят, что строятся больницы, новые жилые дома, мечети, фонтаны. Желания снова променять все это на войну ни у кого нет. И в этом немалая заслуга федерального центра.