Пользователи Сети возмутились поведением Фатеевой, попросившей еду вместо цветов

Москва, 28 января. Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая попросила еду вместо цветов у журналистов, пришедших поздравить ее с юбилеем, возмутила пользователей Сети. Негодованием россияне поделились в комментариях на YouTube.

Напомним, ранее на телеканале НТВ вышла программа «Ты не поверишь!», в которой показали сюжет о Фатеевой. 23 декабря 2019 года актрисе исполнилось 85 лет. Юбилей она встретила дома в одиночестве — Фатеева практически не выходит из квартиры, так как больна артрозом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Журналисты пришли поздравить артистку с прошедшим днем рождения, однако их не впустили в квартиру.

«Если вы хотите, самое лучшее нам привозите еду, а не цветы», — сказала актриса, объяснив, что живет одна, и букетами в ее доме некому заниматься.

После этого журналисты сходили в магазин и принесли звезде фильма «Три плюс два» пакеты с продуктами, однако войти им так и не разрешили. Одинокая артистка на костылях совершенно не вызвала жалости у зрителей.

«Фатеева та еще! Даже в дом не пускает, у порога ставьте ей пакет с продуктами. Фууу!» — написала пользовательница YouTube.

«Какое неуважение к людям! Помогите лучше тем, кто действительно нуждается», — предложили журналистам.

«Видать, Фатеева сама хороша, что никто с ней не общается», — предположили в комментариях.

«Фатеева даже в дом людей не выпустила. Как можно гостей держать у дверей?! И цветы не нужны, поменяйте на хорошие продукты. Наглость», — прокомментировала сюжет пользовательница Сети.

Отметим, что после передачи НТВ появились слухи, будто бы Фатеевой нечего есть. Артистка опровергла эти сообщения.