Пользователи Сети возмутились поведением Фатеевой, попросившей еду вместо цветов

Москва, 28 января. Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая попросила еду вместо цветов у журналистов, пришедших поздравить ее с юбилеем, возмутила пользователей Сети. Негодованием россияне поделились в комментариях на YouTube.
Напомним, ранее на телеканале НТВ вышла программа «Ты не поверишь!», в которой показали сюжет о Фатеевой. 23 декабря 2019 года актрисе исполнилось 85 лет. Юбилей она встретила дома в одиночестве — Фатеева практически не выходит из квартиры, так как больна артрозом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Журналисты пришли поздравить артистку с прошедшим днем рождения, однако их не впустили в квартиру.
«Если вы хотите, самое лучшее нам привозите еду, а не цветы», — сказала актриса, объяснив, что живет одна, и букетами в ее доме некому заниматься.
После этого журналисты сходили в магазин и принесли звезде фильма «Три плюс два» пакеты с продуктами, однако войти им так и не разрешили. Одинокая артистка на костылях совершенно не вызвала жалости у зрителей.
«Фатеева та еще! Даже в дом не пускает, у порога ставьте ей пакет с продуктами. Фууу!» — написала пользовательница YouTube.
«Какое неуважение к людям! Помогите лучше тем, кто действительно нуждается», — предложили журналистам.
«Видать, Фатеева сама хороша, что никто с ней не общается», — предположили в комментариях.
«Фатеева даже в дом людей не выпустила. Как можно гостей держать у дверей?! И цветы не нужны, поменяйте на хорошие продукты. Наглость», — прокомментировала сюжет пользовательница Сети.
Отметим, что после передачи НТВ появились слухи, будто бы Фатеевой нечего есть. Артистка опровергла эти сообщения.
«У меня накануне был день рождения. Сутки звонил телефон. Мне некогда было сходить за продуктами… Вот и вся история», — сказала актриса в комментарии KP.RU.