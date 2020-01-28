Новое правительство России. Инфографика. ФАН-ТВ

Сформирован новый состав правительства РФ. Свои посты сохранили 12 министров.

МВД продолжит возглавлять Владимир Колокольцев, Минобороны — Сергей Шойгу, МЧС — Евгений Зиничев. Министром иностранных дел по-прежнему будет Сергей Лавров. Антон Силуанов остается главой Минфина. Также свои места не покидают министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Минсельхоза — Дмитрий Патрушев и Минпромторга — Денис Мантуров. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики продолжит возглавлять Александр Козлов, Минэнерго — Александр Новак, Минтранс — Евгений Дитрих и министром строительства и ЖКХ остается Владимир Якушев.

Замены произошли на следующих позициях:

В Министерстве юстиции — Константин Чуйченко сменил Александра Коновалова. Михаил Мурашко занял пост главы Минздрава вместо Вероники Скворцовой. Министерство культуры теперь под руководством Ольги Любимовой, а не Владимира Мединского. Новым министром экономического развития вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. Валерий Фальков возглавил Министерство науки и высшего образования до него эту должность занимал Михаил Котюков. Новый министр просвещения — Сергей Кравцов, ранее на этой должности была Ольга Васильева. Максим Топилин покидает пост министра труда и социальной защиты — его занял Антон Котяков. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций теперь во главе с Максутом Шадаевым вместо Константина Носкова. А Министерство спорта возглавил Олег Матыцин вместо Павла Колобкова.