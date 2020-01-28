«Альянс врачей» Навального поверил словам слесаря-алкоголика о «забастовке» в Богдановиче

Москва, 28 января. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько опроверг сообщение профсоюза «Альянс врачей», созданного при содействии блогера Алексея Навального, о забастовке сотрудников больницы в Богдановиче.

«Больница ни в какой забастовке не находится. Она работает в штатном режиме. Все приемы проводятся, и никаких в этом плане вопросов нет», — сообщил Бидонько в комментарии «Политике Сегодня».

Глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева ранее сообщала, что сотрудники ЦРБ в Богдановиче якобы бастуют из-за низких зарплат, особенно в уязвимом положении оказались сотрудницы прачечной.

Бидонько сообщил, что помещение прачечной «далеко не в идеальном состоянии». Он подчеркнул, что с прошлого года проводился конкурс, а накануне был подписан договор с компанией, которая будет осуществлять стирку и обработку белья. Бидонько отметил, что сотрудники прачечной знали о грядущих изменениях.

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков обвинил «Альянс врачей» Навального в попытке искусственно создать скандал вокруг ЦРБ. Журналист Иннокентий Шеремет рассказал, что «навальнята» устроили «бандитский налет» на больницу, пытались попасть в помещения, куда посторонним вход воспрещен ― выломать двери в пищеблок.

«Все напоминало бандитский налет — приехало несколько машин, толпа агрессивных людей, крики, панибратское отношение. Требуют их везде пустить, пытались выломать входные двери в пищеблок, в режимный объект! Разве настоящие врачи будут себя так вести?» — рассказал сотрудник Богдановичской ЦРБ, его слова приводит Шеремет.

Журналист подчеркнул, что около 200 сотрудников больницы подписали письмо с просьбой защитить их от «целенаправленной информационной кампании, направленной на дестабилизацию работы» больницы.

«Это уже не первая попытка использовать Богдановичскую ЦРБ для создания образа разваливающейся медицины. Правда, в сюжетах, распространяемых преимущественно в соцсетях, единственными спикерами медучреждения выступают сотрудница прачечной, которую планируют расформировать, слесарь, допустивший прогул из-за любви к спиртному и пара его коллег», — рассказал журналист.

Шеремет добавил, что за последние несколько лет на ремонт здания ЦРБ и закупку оборудования было выделено 150 миллионов рублей. Кроме того, прокуратура Свердловской области выявила нарушение трудовых прав сотрудников ЦРБ и направила представление главному врачу в связи с несвоевременной выплатой зарплат.