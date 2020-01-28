В Осло проведут конференцию, посвященную статусу Крыма и правам крымчан

Общественная организация «Народная дипломатия» Норвегии организует в Осло уже вторую конференцию, посвященную Крыму. Как стало известно Федеральному агентству новостей, мероприятие под названием «Крым в геополитической перспективе» намечено на 27 марта.

«В этот раз мы обсудим изменения геополитической ситуации с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году», — пишут организаторы.

Подробнее о конференции ФАН рассказал норвежец Хендрик Вебер, руководитель «Народной дипломатии».

«Это уже вторая наша встреча, посвященная Крыму, — говорит он. — В марте прошлого года мы говорили о том, «кто имеет право на Крым». Теперь мы решили вывести наш разговор на новый, профессиональный уровень».

По словам Вебера, конференция открыта для всех желающих узнать «другую» часть крымской истории — жизнь под санкциями и мнение о соединении с Россией. Участниками конференции станут член бундестага Андрей Гунко; скандинавский профессор Ула Тунандер; руководитель международного направления Крымского федерального университета Александр Мащенко; Атле Берге, гендиректор компании-поставщика товарного бетона Olen Beton; профессор Глен Дизен, преподаватель Высшей школы экономики в Москве, и собеседник ФАН Хендрик Вебер.

«Парламентарий Андрей Гунко по меньшей мере один раз был в Донбассе, но еще не был в Крыму, — рассказывает Хендрик о гостях конференции. — Он против антироссийских санкций, у него хорошие отношения с Россией, и это один из немногих членов немецкого парламента, кто осмеливается выступать с такими высказываниями. Профессор Ула Тунандер очень известен в Скандинавии, у него на счету множество книг, он работал с русскими подлодками на берегу Швеции между 80-ми и 90-ми годами. Он собирается выступить на тему реального положения дел в России относительно Крыма, и я уверен, что Ула не из тех, кто использует термин «аннексия».

Нам очень важно видеть у себя Александра Мащенко, человека из Крыма, очевидца всех событий начиная с 2014 года. С Атле Берге вообще интересная история. Он генеральный директор очень большой компании Olen Beton, несколько лет назад открыл филиал в Мурманске. Он сейчас в такой ситуации: Россия аннулировала его визу и запретила въезд на десять лет из-за подозрений в шпионаже. Берге утверждает, что в это положение его поставили норвежские спецслужбы, которые несколько раз просили его и мурманских сотрудников «оказать некоторые услуги». Все разы он отказывался. В итоге Берге был арестован ФСБ, его допросили и выслали из страны. Он считает, что это исключительно политическая история, и в феврале этого года на суде предъявит иск правительству Норвегии и норвежским спецслужбам. Предприниматель настроен против санкций и верит в то, что лучше иметь хорошие отношения с Россией.

На конференции в марте 2019 года было 110 гостей, в этом году ожидают примерно столько же. Вебер рассказывает, что в прошлый раз на мероприятие пришли сторонники украинского правительства, показывали украинский флаг с последних рядов и заявляли о нарушении прав человека в Крыму.

«Мы хотим дать альтернативный взгляд на Крым и представить позитивный образ России, — говорит Вебер. — Нам нужны добрые соседские отношения. К тому же множество людей уже раздражены сплошь негативными материалами о Крыме и тем, что пресса упорно не пишет нейтральные материалы и не дает независимую информацию о ситуации на полуострове».

Хендрик добавил, что на конференцию 2019 года не смог получить визу гендиректор крымского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев, но его лекцию показали по видеосвязи, и она произвела огромное впечатление на гостей. В этом году организаторы надеются на визу для Александра Мащенко.

«Мы надеемся, что наша пресса расскажет о конференции, — говорит норвежец. — Мы хотим изменений для жителей Крыма, которые страдают от санкций. Мы хотим привлечь к ним внимание и убедить политиков в том, что как раз санкции — это и есть нарушение человеческих прав».

Напомним, ранее ФАН писал о книге, которую Хендрик Вебер посвятил своим путешествиям по Крыму и статусу российского полуострова.