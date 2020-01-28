Экс-депутат Госдумы заявил о создании новой партии

Москва, 25 января. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков объявил о создании в России новой политической партии «Достойная жизнь». По его словам, организация уже провела свой учредительный съезд и в ближайшее время планирует подавать документы в Минюст для регистрации.

Худяков, который стал председателем новой партии, отметил, что «Достойная жизнь» собирается участвовать в выборах различного уровня, в том числе — в парламентских и президентских. В состав политического объединения вошли генералы, профессора и народные артисты, передает НСН.

«У нас команда специалистов. Не олигархов, а именно тех людей, которые прошли испытания в жизни, получили огромный багаж знаний и опыта и готовы этим опытом поделиться с другими. А особенно взять на себя ответственность за то, что происходит в нашем государстве», — отметил политик.

Главной целью партии Худяков назвал улучшение уровня жизни россиян — рост пенсий и повышение доступности жилья. Отметим, что на сегодняшний день в Госдуме представлены четыре партии — «Единая Россия» (341 место), КПРФ (42), ЛДПР (40) и «Справедливая Россия» (22).