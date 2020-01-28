Зеленский с Трампом станцуют краковяк. Роман Носиков о закате США и новой любви к России

В мировой политике и экономике происходят знаковые события — сразу три за последнюю неделю. Все они иллюстрируют один очень медленный и оттого малозаметный, но невероятно важный процесс.

Прежде всего, в Давосе прошел экономический форум. Главной его темой стало преодоление экономического кризиса при сбережении экологии. Вероятно, именно из-за нежелания участвовать в этом балагане на форум не поехал президент РФ Владимир Путин. Зато к российской делегации присоединился Олег Дерипаска: свой приезд в Швейцарию он прокомментировал тем, что хотел посмотреть на живую Грету Тунберг.

Председатель КНР Си Цзиньпин в Давос тоже не наведался. В итоге главными гостями форума оказались президент США Дональд Трамп и экологическая девочка Грета.

Трамп выступил в классическом стиле американского коммивояжера: он попытался втюхать толстосумам в зале выгодность инвестиций в экономику США. Но еще больше сил им было потрачено на американскую аудиторию и рассказы о том, как похорошела Америка при Дональде Фредовиче. Но даже такое выступление было встречено публикой с прохладцей.

Все это — грустное зрелище угасания Давоса как реальной дискуссионной площадки и места принятия решений. Именно неспособность глобальной финансовой «тусовки» принимать решения и адекватно оценивать обстановку и послужила началом этого угасания. Сейчас Давос — это ярмарка тщеславия и немножко рекламы.

Второе событие состоялось в Израиле. Там прошли мероприятия, приуроченные к дню памяти жертв Холокоста. За несколько дней до церемонии президент Владимир Путин совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл в Иерусалиме памятник жертвам блокадного Ленинграда.

А вот президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа в Израиль не приехали. У обеих стран в последнее время — серьезные проблемы в отношениях с Тель-Авивом в области исторической политики.

Дело в том, что и литовские «лесные братья», и польская Армия Крайова, героизируемые в своих странах как противовес литовцам и полякам, служившим в РККА и Армии Людовой, являлись полноценными соучастниками Холокоста. А предвоенные режимы в Польше и Литве, ныне воспеваемые как демократии и жертвы тоталитаризма, сами были тоталитарными антисоветскими, русофобскими и антисемитскими этнократиями, вполне комплементарными к Третьему рейху и его этнической политике.

Незадолго до визита в Израиль президент Путин умело обострил эти польско-израильские противоречия, спровоцировав польскую сторону на яростное оправдание предвоенного государственного антисемитизма Варшавы.

Та могла бы избежать такого обострения, если бы не втянулась в публичный исторический диспут. Но способность вовремя и к месту промолчать не входит в число добродетелей польских политиков. Путин сыграл на польских исторических комплексах, как на рояле, а Варшава с энтузиазмом исполнила лихую мазурку на внешнеполитических граблях.

Президент Украины Владимир Зеленский в Израиль все же приехал, но участия в церемонии не принял. Это было воспринято принимающей стороной как оскорбление и явный знак, что быть бандеровцем для Зеленского важнее, чем быть евреем.

В итоге президентам, обиженным Путиным, пришлось устраивать свою церемонию на территории Освенцима. Там, на пепле миллионов евреев, сожженных в нацистских печах, они договорились до необходимости почтить память… польских и украинских борцов против большевизма 1920-х годов. То есть, проще говоря, Симона Петлюры.

Того самого Петлюры, который был застрелен в Париже евреем в качестве мести за погромы на Украине и убийство тысяч евреев. Французский суд убийцу оправдал.

Редко когда политическое самоубийство бывает: а) коллективным; б) таким ярким; в) настолько идиотским.

В целом, эта картина из трех знаковых мероприятий вполне позволяет говорить о крахе американского проекта глобализации. Крах сопровождается такими процессами, как уменьшение роли международной олигархии, падение влияния Вашингтона и его лимитрофов, призванных разделять Европу и Россию, а также рост симпатии к Москве на Ближнем Востоке и в Израиле, в частности. Тому же Израилю уже недостаточно американской «крыши». Ему нужны гарантии от России.

Мир временно приостановил глобализацию и начал регионализироваться. В этих условиях цена России как регионального лидера возрастает, а американский неудачный проект тащит за собой на дно всех, кто связал с ним судьбу, в первую очередь саму Америку и ее сателлитов.

После некоторой паузы, которая продлится, может быть, пару-тройку десятков лет, мир снова начнет глобализироваться. Однако цена России как одного из гарантов международного порядка будет только расти.

Когда-то законодательницей геополитической моды считалась Франция. Ее слово звучит веско и сегодня, когда с легкой руки президента Эммануэля Макрона в моду входит почитание подвига советского солдата, освободившего Европу от нацизма. Перед нами — удивительно своевременное прозрение, позволяющее заподозрить заинтересованность Старого Света в России.

Что касается судьбы сателлитов США в Восточной Европе, то их можно поздравить: именно за их счет отныне будет строиться новая геополитическая конструкция на континенте. Их судьбы, их ресурсы и, вероятно, их земли станут разменной монетой в следующие десять лет. А пока Зеленский с Трампом могут танцевать — не мазурку, так краковяк: все равно от них тут больше ничего не зависит.

…Если раньше за удостоверение «жертвы большевизма и голодомора» давали покушать и автомат, то теперь будут давать по морде. И это в высшей степени правильно.