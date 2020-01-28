Депутат Хайруллин рассказал о стабилизации цен на молоко и мясо в России

В прогнозе аналитического центра при правительстве РФ говорится о подорожании мясной и молочной продукции в текущем году более чем на 10%. Однако зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин замечает, что в России наблюдается профицит мясной продукции, который, наоборот, ведет к снижению цены на этот товар. При этом цена на молоко так же остается стабильной, подчеркивает депутат.

По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной, повышение стоимости сырья, электричества, газа и других необходимых для производства услуг обусловит рост цен на продукцию животного происхождения на 12%.

Кроме того, аналитики предполагают, что из-за включения молочной продукции в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий», и введения цифровой маркировки может повыситься нагрузка на сельхозпроизводителей.

Как утверждает Айрат Хайруллин, несмотря на прогноз экспертов из центра, в России вряд ли подорожает молочное или мясное сырье.

«На сегодняшний день тенденции такие, что молоко имеет стабильную цену, которая выгодна для сельхозпроизводителей, и поэтому поголовье у нас сохраняется. Мясо, в частности свинина и курятина, уже дешевеют, потому что мы обеспечили себя этим продуктом и становимся его экспортерами», — отметил Хайруллин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Но несомненно, говорит парламентарий, главной причиной инфляции в стране является рост естественных монополий, который наиболее заметен в энергетической отрасли.

«Он в свою очередь приводит к тому, что растут цены, обусловленные ростом издержек. Если сегодня производитель начинает покупать солярку или газ дороже, то транспортные услуги дорожают. При этом если он не может за счет роста цены на производимую продукцию компенсировать выпадающие доходы, то это будет вести к снижению его доходности, и в конечном счете к убыткам и банкротству. Поэтому законы экономики никто не отменял — все должны зарабатывать, а чтобы доходы были реальными и вменяемыми, должна быть конкуренция, которая все отрегулирует. Таким образом, наши потребители не будут платить монопольные цены на продукты», — добавил депутат.

Ранее Роскачество объяснило разницу между растительным и коровьим молоком. Глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева объяснила, что растительное молоко для здоровых людей нельзя назвать альтернативой коровьему, так как в нем нет молока в привычном понимании слова. В своем заявлении она пояснила, что растительное молоко — «совершенно другой продукт, и называть его молоком некорректно».