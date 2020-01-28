Перенджиев назвал возможных заказчиков убийства офицера ЦРУ в Афганистане

Стало известно, что в сбитом в Афганистане самолете находился высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, который курировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани. О возможных заказчиках убийства агента американской разведки, который мог погибнуть не случайно, корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с доцентом РЭУ им. Плеханова, членом экспертного совета «Офицеры России» Александром Перенджиевым.

«Я все-таки склоняюсь к тому, что это дело рук спецслужб США. Во-первых, талибы (запрещенная в РФ организация «Талибан»1 взяла на себя ответственность за сбитый в Афганистане американский самолет. — Прим. ФАН) никогда не будут отражать интересы Ирана и работать на иранцев. А вот на ЦРУ США они могут работать вполне. Мы знаем о том, что такие связи существуют», — пояснил Перенджиев.

О том, что Майкл Д'Андреа, известный под прозвищами «Черный Принц» и «Аятолла Майк», находился на борту сбитого самолета, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на «источники в российской разведке». Д'Андреа известен как куратор разведывательных операций США против Ирака, Ирана и Афганистана. Ему приписывают ключевую роль во многих операциях Соединенных Штатов.

«То, что убийство Сулеймани скрывает много тайн, это точно. Например, тайна, связанная с уровнем такого человека, как Касем Сулеймани. Такого не может быть, чтобы иранского генерала можно было просто так убить — прилететь и уничтожить. Человек такого уровня всегда имеет в своем распоряжении бункер, в его распоряжении есть комплексы противоракетной обороны, он всегда владеет мониторингом ситуации с предупреждением о готовящемся авиаударе от разведки... Скорее всего, рядом с генералом были предатели, какие-то наводчики... В любом случае, понятно, что эта операция не могла проводиться без каких-то координаторов, которые должны были указать местоположение Сулеймани для точного удара», — рассказал собеседник ФАН.

Командующий элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне, расположенной в районе аэропорта Багдада, после чего иракский парламент проголосовал за вывод войск США c территории государства.

27 января стало известно о том, что в Афганистане потерпел крушение самолет американских ВВС Bombardier Е-11. По информации, озвученной боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), на борту судна на момент крушения находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.