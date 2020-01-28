Путин подписал утверждение соглашения с Анголой о сотрудничестве в исследовании космоса

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении соглашения с правительством Анголы о взаимодействии и сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в российской столице в начале апреля 2019 года во время государственного визита ангольского лидера Жоау Лоуренсу с целью создания организационно-правовой базы для сотрудничества Москвы и Луанды в этой сфере.

Соглашение носит рамочный характер и определяет ключевые условия двусторонних отношений в области космической работы. В документе прописаны такие пункты, как регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмен сведениями, схема функционирования экспортного контроля и другое.

В пояснительной записке к документу указано, что общее руководство деятельностью в рамках соглашения и координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные инстанции и ведомства. Со стороны Москвы такими полномочиями наделена государственная корпорация Роскосмос, со стороны Луанды — Министерство связи и информационных технологий совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Анголы. Уточняется, что работа будет осуществляться при координирующей роли Роскосмоса.